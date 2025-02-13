Как выбрать плитку для пола в ванной комнате: каких вариантов стоит избегать

Плитка для ванной комнаты может стать как стильным, так и практичным выбором. Однако некоторые варианты этого покрытия способны создать значительные проблемы в уходе и безопасности.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, выбирая напольное покрытие для ванной комнаты, стоит думать о долговечности плитки и ее уходе. Каких видов изделий учитывая это для ванной комнаты следует избегать и как сделать правильный выбор, рассказываем далее.

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Плитка из натурального камня и мрамора

Натуральный камень и мрамор выглядят изысканно, однако они имеют значительный недостаток – пористую структуру. Это означает, что они легко впитывают воду, что может вызвать пятна и изменение цвета. Поэтому эти материалы требуют высокого уровня ухода, и если вы не готовы регулярно обслуживать плитку, она быстро потеряет свой эстетический вид.

Гладкая плитка – скрытая опасность

Еще одна распространенная ошибка при выборе пола для ванной - использование слишком гладкой, глазурованной плитки. После принятия душа или ванны такая поверхность становится чрезвычайно скользкой, что может привести к опасным падениям. Чтобы избежать травм, эксперты рекомендуют обращать внимание на плитку с матовым или текстурированным покрытием, которая обеспечивает лучшее сцепление.

Функциональность сверх дизайна

Одна из самых распространенных ошибок владельцев домов – сосредоточенность только на внешнем виде плитки без учета ее практичности. Особенно это касается плитки малого размера, которая создает большое количество швов. Впоследствии затирка в таких местах может темнеть и загрязняться, что требует постоянного ухода. Если же вы выбираете мелкую плитку, стоит сразу продумать способ ухода за швами.

Плитка в ванной: смотрите фото

Как правильно выбрать плитку для ванной комнаты

Понимание того, каких вариантов плитки следует избегать, поможет вам сделать правильный выбор. В частности, обращать внимание следует на:

Матовые или текстурированные варианты. Они снижают риск скольжения и травм.

Плитку большого формата. Меньшее количество швов уменьшает вероятность появления пятен и загрязнений.

Фарфоровую или керамическую плитку. Они могут имитировать вид натурального камня или мрамора, но значительно практичнее в уходе.

В общем, выбирая плитку для ванной комнаты, помните, что функциональность и безопасность должны быть на первом месте. Использование правильных материалов поможет вам создать стильный интерьер, который прослужит много лет без лишних хлопот.