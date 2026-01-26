Укр Рус
Дом Уютный дом Вы не догадывались: почему зимой бытовая техника работает громче
26 января, 23:42
2

Вы не догадывались: почему зимой бытовая техника работает громче

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Зимой бытовая техника, такая как холодильники, посудомоечные машины и котлы, часто работает громче из-за увеличенной нагрузки.
  • Причины шума включают частое открытие дверей холодильника, интенсивное использование посудомоек во время праздников и постоянную работу котлов с возможными техническими проблемами.

Зимой во время морозов и праздников бытовую технику чаще используют. Соответственно на приборы возрастает нагрузка – и они начинают работать громче. Жужжание, грохот или стуки это часто первые сигналы о неисправности.

В холодное время года холодильники, посудомойки и котлы часто работают громче. House Beautiful назвал основные причины.

Смотрите также Вы точно делаете это неправильно: как один простой шаг способен спасти стиралку от поломки

Почему бытовая техника становится "громче" зимой?

Холодильники и морозильники

  • Во время праздников люди чаще открывают дверцу холодильника и больше загружают его продуктами.
  • Холодильник работает активнее, чтобы поддерживать температуру.
  • Проблемы шума могут возникать из-за неисправных компрессоров, двигатели или намерзания льда.

Посудомоечные машины

  • Интенсивное использование во время праздников увеличивает нагрузку.
  • Забитые фильтры или распылители заставляют машину работать сильнее, что создает жужжание или вибрацию.
  • Ослабленные винты, крепления или поврежденное уплотнение также добавляют шума.

Котлы

  • Зимой котлы работают постоянно, и любые скрытые проблемы становятся более заметными.
  • Бульканье часто связано с замерзшими конденсатными трубами.
  • Громкие удары или стуки обычно сигнализируют о низком давлении в системе.

Котлы активнее работают зимой / Фото, сгенерированное ChatGPT

Как защитить технику зимой

Регулярное обслуживание продлевает срок службы и повышает эффективность, пишет hamiltoncountyks.com.

  • Холодильник: очищайте конденсаторные спирали на задней или нижней части прибора от пыли и грязи каждые 6 месяцев.
  • Водонагреватель: ежегодно промывайте бак, чтобы удалить осадок, повысить эффективность и избежать поломок.
  • Проверяйте состояние шлангов и креплений стиральной машины, выравнивайте ее для избежания вибраций.

Итак, зимой техника работает тяжелее и может шуметь. Регулярный уход, очистка и проверка состояния помогут избежать поломок, сохранить тепло и спокойствие в доме во время праздников.

Какие домашние приборы "мотают" свет больше всего?

В сложной энергетической ситуации важно знать, какие бытовые приборы потребляют больше всего электричества, и уменьшать их использование.

  • Холодильники – 200 – 500 кВт-ч/год/год, почти четверть домашнего потребления.
  • Морозильники – 100 – 500 кВт-ч/год/год.
  • Электрообогреватели – около 3800 кВт-ч/год/год.
  • Сушильные машины – 350 кВт-ч/год/год. Стиральные машины – 191 кВт-ч/год/год.
  • Посудомоечные машины – 240 кВт-ч/год/год.
  • Интернет-роутеры – 165 кВт-ч/год/год.
  • Духовки – 130 кВт-ч/год/год.
  • Варочные поверхности – 236 кВт-ч/год/год.
  • Микроволновые печи – 90 кВт-ч/год/год.