Никогда так не делайте: почему нельзя выливать алкоголь из бокалов в раковину

После завершения застолья многие хозяйки и хозяева задумываются, куда можно выливать остатки алкоголя. И раковина для этого не лучшее место. Специалисты предупреждают – в некоторых случаях это может обернуться серьезными проблемами.

Специалист по трубам и дренажным системам Анкит Сехгал объяснил изданию Express, может ли алкоголь повредить трубы, передает 24 Канал.

Смотрите также 3 категории приборов, которые никогда нельзя подключать к удлинителю

Какой алкоголь нельзя выливать в раковину?

По его словам, количество экстренных вызовов резко возрастает из-за неправильной утилизации отходов, в частности привычки выливать алкогольные напитки в слив. Одними из самых опасных для труб эксперт назвал:

сливочные ликеры, в частности Baileys,

а также яичные ликеры.

В список "виновников" засоров также часто попадают остатки подлив, жиров и соусов. По словам Сехгала, распространенная ошибка заключается в том, что люди считают: если напиток жидкий, его можно без проблем вылить в раковину. На самом деле сантехника работает иначе.

Напитки на основе сливок и кулинарные жиры ведут себя совсем не так, как вода. Попадая в трубы, они охлаждаются, прилипают к стенкам и со временем накапливаются, образуя засоры,

– объясняет эксперт.

Как пишет OKC, алкогольные напитки с молочными компонентами относятся к так называемой категории FOG (fats, oils, grease - жиры, масла и смазки). Такие вещества не смываются водой, а постепенно сужают просвет труб, пока вода перестает нормально проходить.



Какой алкоголь нельзя выливать в раковину / Фото Unsplash

Что делать, если алкоголь уже вылили?

Если жир или сливочный алкоголь все же попал в раковину, Анкит Сехгал советует действовать немедленно:

включить горячую воду,

добавить жидкость для мытья посуды, чтобы помочь расщепить жиры.

Он предостерегает от использования холодной воды и агрессивных химических средств для прочистки труб – это может только усугубить ситуацию или повредить сантехнику.

Как очистить слив внутри?