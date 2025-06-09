6 причин, почему ваш томатный куст погибает, и как его спасти

Помидоры одна из самых популярных культур среди садоводов. Их сочные плоды как украшают летний сад, так и становятся вкусным дополнением к столу.

Но иногда, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, томатные кусты вместо щедрого урожая приносят лишь разочарование. Если ваши растения выглядят подавленно, не спешите сдаваться – есть способы спасти ситуацию. В чем может быть проблема и как ее решить, рассказываем далее.

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Проблемы с поливом

Чрезмерный или недостаточный полив – одна из самых распространенных причин гибели томатов. Если листья вянут, желтеют, а края подсыхают – проверьте влажность почвы.

Поливайте томаты только тогда, когда верхний слой почвы сухой. Также обеспечьте дренаж в горшках и на грядках.

Постепенно возобновляйте полив после пересыхания, чтобы избежать шока для растения.

Вредители

Тля, белокрылки, черви, паутинные клещи и другие насекомые могут серьезно повредить кусты.

Чтобы избежать этого, используйте инсектицидное мыло и собирайте крупных вредителей вручную. Высаживайте рядом бархатцы или базилик – они отпугивают насекомых.

Грибковые заболевания

Коричневые или черные пятна, пожелтение нижних листьев и опадение – признаки грибковой инфекции.

Чтобы не дать ей уничтожить растения, удаляйте пораженные листья, улучшайте циркуляцию воздуха, поливайте томаты рано утром и избегайте полива сверху. Также применяйте фунгициды или органические средства, а в случае сильного поражения – удалите больное растение.

Томаты чувствительны к условиям окружающей среды / Фото Freepik

Дефицит питательных веществ

Недостаток калия, фосфора или азота приводит к слабому росту, пожелтение листьев и плохого плодоношения томатов.

Используйте специальные удобрения для помидоров, добавляйте компост или перегной в почву, а перед посадкой обогатите почву органическим веществом, чтобы дефицит не возникал.

Экстремальные температуры и освещение

Резкие перепады температуры и чрезмерное солнце вызывают стресс – цветы томатов опадают, а рост останавливается.

В жару используйте ткани для создания тени над помидорами, а при похолодании – накрывайте растения чехлами.

Неподходящие почвенные условия

Низкорослые растения без плодов могут свидетельствовать о неподходящем pH почвы. Идеальный pH для томатов – 6,0 – 6,8.

Чтобы выяснить ситуацию на своем участке, проведите анализ почвы для точного подбора удобрений. Повысить pH можно известью, а снизить – серой.

К слову, выращивая овощи, важно учитывать потребности растений. Так, некоторые овощи лучше не сажать в контейнеры, потому что они нуждаются в открытом грунте.