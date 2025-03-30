Серьезная проблема: как предотвратить столкновения птиц с окнами

Если вы когда-нибудь слышали глухой удар птицы, врезающейся в ваше окно, знайте, что эта проблема серьезна. Каждый год миллионы птиц погибают из-за столкновения с человеческими сооружениями.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, столкновения птиц с окнами представляют серьезную угрозу для их популяций. Как предотвратить эти трагические случаи, рассказываем далее.

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Почему птицы бьются в окна

Основная причина таких столкновений – неспособность птиц распознавать стекло. Днем они видят отражение деревьев, неба или растительности, а ночью искусственное освещение привлекает и дезориентирует их.

Как предотвратить столкновения птиц с окнами

Наибольшую угрозу для птиц представляют не небоскребы, а именно дома высотой 1 – 3 этажа. Вот несколько эффективных мер, которые помогут защитить птиц:

Переместите кормушки для птиц ближе чем на метр или дальше чем на 9 метров от окон, чтобы избежать разгона птиц на опасной скорости.

Установите защитные сетки на окна или стеклянные двери, чтобы устранить блики.

Используйте вертикальные шнуры или специальные наклейки на внешней стороне окон. Они должны быть расположены на расстоянии не более 5 сантиметров друг от друга.

Как защитить птиц от ударов: смотрите видео

Выключайте необязательное наружное освещение ночью, особенно во время весенних и осенних миграций. Если свет невозможно выключить, используйте датчики движения или направляйте свет вниз.

Закрывайте шторы и жалюзи на ночь, чтобы уменьшить освещение, которое может дезориентировать птиц.

Что делать, если птица ударилась в окно

Если вы нашли птицу после столкновения, проверьте ее состояние. Если птица жива, осторожно поместите ее в маленькую коробку, выстланную мягкой тканью.

Далее обратитесь в ветеринарную клинику. Специалисты могут оказать необходимую помощь.

Если же птица, к сожалению, погибла, используйте перчатки для ее захоронения.

Кстати, защита птиц от столкновений с окнами – не единственный способ о них позаботиться. Также своими руками можно сделать кормушку для птиц из старой посуды.