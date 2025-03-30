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Дом Вокруг дома Серьезная проблема: как предотвратить столкновения птиц с окнами
30 марта, 14:36
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Серьезная проблема: как предотвратить столкновения птиц с окнами

Олеся Филоненко
Основні тези
  • Миллионы птиц погибают ежегодно из-за столкновения с окнами, поскольку не могут распознать стекло, особенно из-за отражения и искусственного освещения.
  • Предотвратить столкновения можно, переместив кормушки, установив защитные сетки, используя вертикальные шнуры или наклейки на окнах, выключая необязательное освещение ночью, и закрывая шторы.

Если вы когда-нибудь слышали глухой удар птицы, врезающейся в ваше окно, знайте, что эта проблема серьезна. Каждый год миллионы птиц погибают из-за столкновения с человеческими сооружениями.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, столкновения птиц с окнами представляют серьезную угрозу для их популяций. Как предотвратить эти трагические случаи, рассказываем далее.

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Почему птицы бьются в окна

Основная причина таких столкновений – неспособность птиц распознавать стекло. Днем они видят отражение деревьев, неба или растительности, а ночью искусственное освещение привлекает и дезориентирует их.

Как предотвратить столкновения птиц с окнами

Наибольшую угрозу для птиц представляют не небоскребы, а именно дома высотой 1 – 3 этажа. Вот несколько эффективных мер, которые помогут защитить птиц:

  • Переместите кормушки для птиц ближе чем на метр или дальше чем на 9 метров от окон, чтобы избежать разгона птиц на опасной скорости.

  • Установите защитные сетки на окна или стеклянные двери, чтобы устранить блики.

  • Используйте вертикальные шнуры или специальные наклейки на внешней стороне окон. Они должны быть расположены на расстоянии не более 5 сантиметров друг от друга.

Как защитить птиц от ударов: смотрите видео

  • Выключайте необязательное наружное освещение ночью, особенно во время весенних и осенних миграций. Если свет невозможно выключить, используйте датчики движения или направляйте свет вниз.

  • Закрывайте шторы и жалюзи на ночь, чтобы уменьшить освещение, которое может дезориентировать птиц.

Что делать, если птица ударилась в окно

Если вы нашли птицу после столкновения, проверьте ее состояние. Если птица жива, осторожно поместите ее в маленькую коробку, выстланную мягкой тканью.

Далее обратитесь в ветеринарную клинику. Специалисты могут оказать необходимую помощь.

Если же птица, к сожалению, погибла, используйте перчатки для ее захоронения.

Кстати, защита птиц от столкновений с окнами – не единственный способ о них позаботиться. Также своими руками можно сделать кормушку для птиц из старой посуды.