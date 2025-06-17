Плитка в ванной всегда холодная: в чем может быть причина

Многие знакомы с этим неприятным ощущением: вы босиком заходите в ванную комнату, и вас как будто бьет холодом от пола.

Но почему плитка такая холодная, даже когда в комнате комфортная температура? Ответ кроется в свойствах материалов и принципах теплопередачи. Как это работает, рассказывает 24 Канал.

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Почему плитка в ванной холодная

Температура плитки обычно такая же, как и температура в помещении. Проблема в том, как она отдает тепло. Когда вы касаетесь плитки кожей, особенно ступнями, тепло с вашего тела быстро передается плитке. Поскольку плитка имеет высокую теплопроводность, она мгновенно оттягивает тепло, создавая ощущение холода. Это похоже на прикосновение к металлу – он тоже кажется холодным, хотя может быть той же температуры, что и другие объекты.

Связано такое свойство плитки с тем, что она обычно изготавливается из керамики или камня – материалов, которые имеют высокую плотность и теплопроводность. Это означает, что они способны быстро поглощать и передавать тепло. В отличие от, например, дерева или ковра, которые являются теплоизоляторами, плитка не удерживает тепло, а постоянно его передает дальше – в пол, стены, воздух.

Почему это ощущение возникает именно в ванной

В ванной комнате часто используется именно плитка из-за ее влагостойкости и легкости в уходе. Но там редко бывает ковер или другие теплые покрытия, поэтому взаимодействие кожи с холодной поверхностью – непосредственное.

Холод от плитки в ванной можно устранить / Фото Freepik

Кроме того, в ванной обычно выше влажность, а влажный воздух и влажная поверхность усиливают теплопередачу, что также влияет на ощущение холода.

Как сделать плитку в ванной менее холодной

Теплый пол – один из самых эффективных способов. Подогрев может быть водяным или электрическим, и его можно установить даже под уже имеющейся плиткой.

Коврики или дорожки – другое простое решение для ежедневного использования. Текстильное покрытие изолирует ноги от холодной поверхности.

Кроме того, можно использовать домашнюю обувь – тапочки или носки помогают избежать прямого контакта с кожей.

Напоследок повышение общей температуры в ванной – обогреватель или тепловентилятор – также могут частично уменьшить холод от плитки.

К слову, если холод от плитки не слишком устраивает, есть еще 5 материалов для пола в ванной комнате.