Хотя температура в помещении может быть вполне комфортной, ванна всегда кажется значительно холоднее на ощупь и это нормально. В чем причина этого эффекта, рассказывает 24 Канал.

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Дело не в температуре, а в теплопроводности

Материалы, из которых изготавливают ванны – например, чугун, сталь или акрил – обычно имеют высокую теплопроводность. Это означает, что они очень быстро забирают тепло от вашего тела.

Когда вы касаетесь холодной поверхности, тепло с вашей кожи мгновенно переходит в ванну, создавая резкий контраст и ощущение холода.

Для сравнения, если прикоснуться к деревянной или тканевой поверхности в той же комнате, она кажется теплее, хотя имеет ту же температуру. Просто эти материалы хуже проводят тепло, и ваше тело не теряет его так быстро.

Чугун и сталь – самые холодные материалы

Наиболее холодными ощущаются чугунные и стальные ванны. Они не только хорошо проводят тепло, но и медленно нагреваются. Поэтому даже если в комнате тепло, эти ванны остаются холодными еще долго после прогрева воздуха.

Акриловые же ванны значительно приятнее на ощупь. Они имеют более низкую теплопроводность, а следовательно, не так быстро забирают тепло из тела. Такие ванны часто кажутся теплее, даже в холодном помещении.

Что с этим делать

Если вы хотите, чтобы ванна казалась менее холодной:

Включите обогрев в ванной комнате заранее – теплый воздух со временем немного прогреет и саму ванну.

Напустите в ванну немного горячей воды, чтобы прогреть ее стенки перед купанием.

Выбирайте акриловую ванну – она лучше удерживает тепло и чувствуется комфортнее.

Кстати, кроме ванны, в этой комнате вопросы может вызвать и плитка, которая тоже часто остается холодной несмотря на температуру