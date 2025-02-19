Чтобы не было едкого дыма: как почистить котел на дровах

Твердотопливные котлы в последнее время стали очень популярными, ведь отопление на дровах или брикетах дешевле, чем газовое или электрическое. Кроме того, во время отключений света дом остается теплым. Впрочем, такие котлы требуют ухода, чтобы и дальше эффективно отапливать дом.

Как правильно почистить твердотопливный котел – рассказывает 24 Канал.

К теме Как почистить газовый котел и зачем это делать

Как почистить твердотопливный котел

Твердотопливный котел – это оптимальное решение для автономного отопления в частном доме. Впрочем, во время эксплуатации неизбежно на стенках накапливается сажа, деготь и смола. Это влияет на срок службы котла, снижается теплоотдача и едкий дым может попадать в помещение. Чтобы этого не произошло, котел, который работает на дровах или брикетах, стоит периодически чистить.

Этот процесс гораздо проще, чем в случае с газовым котлом. Во-первых, разбирать котел почти не придется, а во-вторых – большинство работ можно выполнить самому, даже не обращаясь к специалистам.

Так, сначала стоит избавиться от пепла в зольнике. Для этого достаточно просто извлечь поддон, где собирается пепел, и почистить его с помощью щетки.

Интересно, что пепел можно использовать в своем саду как удобрение. Однако стоит помнить, что не все растения хорошо переносят этот процесс, а потому стоит проконсультироваться с садоводами.

Пепел из котла стоит чистить / Фото Freepik

Далее следует почистить вентиляционные каналы и дымоход. Если использовать некачественные дрова, то со временем в дымоходе образуется толстый слой копоти, из-за чего котел может плохо гореть, а дым – будет попадать в дом.

Как пишет "Венкон", дымоход очищают через специальную технологическую заглушку, которая расположена на тройнике, установленном снаружи после вывода трубы дыма из стены на улицу. Возможен и другой вариант, когда она находится внутри котельной, непосредственно возле выхода из котла. Если дымоход кирпичный, его чистят исходя из его конструктивных особенностей.

Как чистить котел на дровах / Фото Freepik

Кроме того, котел стоит чистить от копоти и нагара и изнутри. Это можно сделать вручную или с помощью специальных средств.

Так, во время горения дров в котел можно засыпать специальный порошок. Его химические свойства позволяют очистить котел и дымоход от копоти.

Такие чистки можно проводить после отопительного сезона и во время него. Это поможет обеспечить качественную работу системы.