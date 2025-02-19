Як правильно почистити твердопаливний котел – розповідає 24 Канал.

До теми Як почистити газовий котел та навіщо це робити

Як почистити твердопаливний котел

Твердопаливний котел – це оптимальне рішення для автономного опалення в приватному будинку. Втім, під час експлуатації неминуче на стінках накопичується сажа, дьоготь та смола. Це впливає на термін служби котла, знижується тепловіддача і їдкий дим може потрапляти в помешкання. Щоб цього не сталося, котел, який працює на дровах чи брикетах, варто періодично чистити.

Цей процес набагато простіший, аніж у випадку з газовим котлом. По-перше, розбирати котел майже не доведеться, а по-друге – більшість робіт можна виконати самому, навіть не звертаючись до спеціалістів.

Так, спершу варто позбутися попелу у зольнику. Для цього достатньо просто витягти піддон, де збирається попіл, та почистити його за допомогою щітки.

Цікаво, що попіл можна використати у своєму саду як добриво. Однак варто пам'ятати, що не всі рослини добре переносять цей процес, а тому варто проконсультуватися з садівниками.

Попіл з котла варто чистити / Фото Freepik

Далі варто почистити вентиляційні канали та димохід. Якщо використовувати неякісні дрова, то з часом у димоході утворюється товстий шар кіптяви, через що котел може погано горіти, а дим – потраплятиме в оселю.

Як пише "Венкон", димар очищають через спеціальну технологічну заглушку, яка розташована на трійнику, встановленому ззовні після виведення труби диму зі стіни надвір. Можливий й інший варіант, коли вона знаходиться усередині котельні, безпосередньо біля виходу з котла. Якщо димар цегляний, його чистять виходячи з його конструктивних особливостей.

Як чистити котел на дровах / Фото Freepik

Крім того, котел варто чистити від кіптяви та нагару й зсередини. Це можна зробити вручну або ж за допомогою спеціальних засобів.

Так, під час горіння дров у котел можна засипати спеціальний порошок. Його хімічні властивості дозволяють очистити котел та димохід від кіптяви.

Такі чистки можна проводити після опалювального сезону та під час нього. Це допоможе забезпечити якісну роботу системи.