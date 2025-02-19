Как правильно почистить твердотопливный котел – рассказывает 24 Канал.

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Как почистить твердотопливный котел

Твердотопливный котел – это оптимальное решение для автономного отопления в частном доме. Впрочем, во время эксплуатации неизбежно на стенках накапливается сажа, деготь и смола. Это влияет на срок службы котла, снижается теплоотдача и едкий дым может попадать в помещение. Чтобы этого не произошло, котел, который работает на дровах или брикетах, стоит периодически чистить.

Этот процесс гораздо проще, чем в случае с газовым котлом. Во-первых, разбирать котел почти не придется, а во-вторых – большинство работ можно выполнить самому, даже не обращаясь к специалистам.

Так, сначала стоит избавиться от пепла в зольнике. Для этого достаточно просто извлечь поддон, где собирается пепел, и почистить его с помощью щетки.

Интересно, что пепел можно использовать в своем саду как удобрение. Однако стоит помнить, что не все растения хорошо переносят этот процесс, а потому стоит проконсультироваться с садоводами.

Пепел из котла стоит чистить / Фото Freepik

Далее следует почистить вентиляционные каналы и дымоход. Если использовать некачественные дрова, то со временем в дымоходе образуется толстый слой копоти, из-за чего котел может плохо гореть, а дым – будет попадать в дом.

Как пишет "Венкон", дымоход очищают через специальную технологическую заглушку, которая расположена на тройнике, установленном снаружи после вывода трубы дыма из стены на улицу. Возможен и другой вариант, когда она находится внутри котельной, непосредственно возле выхода из котла. Если дымоход кирпичный, его чистят исходя из его конструктивных особенностей.

Как чистить котел на дровах / Фото Freepik

Кроме того, котел стоит чистить от копоти и нагара и изнутри. Это можно сделать вручную или с помощью специальных средств.

Так, во время горения дров в котел можно засыпать специальный порошок. Его химические свойства позволяют очистить котел и дымоход от копоти.

Такие чистки можно проводить после отопительного сезона и во время него. Это поможет обеспечить качественную работу системы.