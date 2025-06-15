Понадобится только сода: как легко почистить матрас

Матрас испачкать очень легко, а вот почистить – задача со звездочкой. Может казаться, что для этого обязательно нужно обращаться в химчистку, но удалить загрязнения и неприятные запахи можно и в домашних условиях.

Да, для этого понадобится только сода. Как почистить матрас своими руками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Как легко почистить матрас

Перед тем, как чистить матрас, его следует подготовить к этому. Так, снимите постельное белье и наматрасник или защитный чехол, если он есть. Также следует убедиться, что матрас полностью сухой и не имеет влажных пятен.

Следует проверить этикетку на матрасе, чтобы узнать инструкцию по чистке. Это поможет предотвратить случайные повреждения. Если нет никаких ограничений, то можно попробовать почистить матрас с помощью обычной пищевой соды.

Для этого понадобятся:

пищевая сода,

пылесос,

сито,

эфирные масла (если хотите добавить аромата).

Сначала матрас следует тщательно пропылесосить, чтобы удалить всю пыль и крошки. После этого следует тонким слоем рассыпать на него соду. Если хотите добавить аромата, то несколько капель эфирного масла следует заранее добавить к соде и подождать, пока смесь станет полностью сухой, а затем – нанести на матрас с помощью сита.

Пищевую соду следует оставить минимум на 20 – 30 минут, а если есть возможность – то и на несколько часов. Затем надо тщательно пропылесосить матрас. Если есть возможность, то можно обработать поверхности пароочистителем. После этого матрас будет как новый и не будет иметь неприятных запахов.

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