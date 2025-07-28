Девушка арендовала дом и обнаружила жуткую комнату: что скрывали тайные двери

В старых домах часто можно найти тайные комнаты или замаскированные двери, которые ведут в неизвестность. Такую жуткую находку обнаружила девушка в доме, который арендовала на несколько дней.

Несмотря на страх, пользовательница сети таки показала, что скрывали старые двери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @rachelparkinson5.

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Что скрывали тайные двери на кухне?

Девушка вместе с подругами на популярном сервисе для бронирования жилья арендовала частный дом. В сети она заметила, что владельцы не оставили ключей, поэтому ни одну дверь невозможно было запереть.

Когда подруги сидели на кухне, то заметили кое-что странное – за кухонными шкафами были будто скрытые двери. Более того, на кухне был специальный механизм, который позволял легко отодвинуть шкаф, чтобы попасть в тайную комнату.

Подруги обнаружили тайную комнату: смотрите видео

Как оказалось, за скрытой дверью была лестница вниз. Когда подруги спустились по ней, то обнаружили тайную комнату. На стенах были странные рисунки, а на полу – лежало одеяло.

Что скрывали старые двери: смотрите видео

Впоследствии подруги таки перебороли свой страх и спустились в комнату. Она была почти пустой, за исключением старых полок, контейнеров и другого хлама.

Что нашли в скрытой комнате: смотрите видео

#обновление #part3 #creepy #ярраваллей ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator @rachelparkinson5 Ok guys, WE ARE ALIVE! Вот актуальное видео, как мы спустились туда в первый раз. Как видно по той же одежде мы спустились туда после первого видео. Не исключено, что первое так взорвалось! Поэтому мы решили пойти с жуткой темой и для драматизма мы спустили туда матрас и одеяло, на самом деле это просто довольно пустая комната. Хотя рисунки на стене были настоящими, и это все равно довольно жутко!!! Но если серьезно, этот Airbnb был прекрасен, в долине Ярра в Виктории, и мы можем подтвердить, что там не жили жуткие люди и никого не держали в плену #airbnb

К слову, недавно во время ремонта супруги обнаружили, что стены их дома возведены из необычных материалов. Дом буквально стоял на боеприпасах времен Второй мировой войны.