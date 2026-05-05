Оно было во всех домах в 1960-х: какое напольное покрытие снова в моде

Покрытие для пола является одной из важнейших частей дизайна интерьера. Пол должен не только гармонично вписываться в пространство, но и быть простым в монтаже и уходе.

Кроме того, каждая комната в доме имеет свое – обычно довольно специфическое – назначение. Поэтому материалы для пола, которые хорошо подходят для одних помещений, могут хуже подходить для других. Об этом пишет House Digest.

Какое покрытие для пола выбирали в 1960-х?

Во многих домах в 1960-х годах очевидным выбором было листовое напольное покрытие.

Листовое покрытие – это не один конкретный материал, а общая категория прочных напольных покрытий, которые обычно производятся и монтируются в рулонах шириной примерно 3,6 метра.

Есть разные типы такого покрытия – винил, линолеум, резина – в большом количестве цветов, узоров и текстур. Обычно оно неприхотливое в уходе и легко моется.

Это было важно для домовладельцев в 1960-х так же, как и сегодня, особенно в ванных комнатах, кухнях и других зонах с большой нагрузкой.

Виниловое листовое покрытие, которое преимущественно изготавливается из поливинилхлоридной (ПВХ) смолы, было особенно популярным среди жителей середины XX века, которые хотели недорого обновить кухню. Его ценили за водостойкость и эстетический вид.

Как использовать листовое покрытие в современных интерьерах?

Одно из главных преимуществ такого покрытия – огромный выбор стилей, узоров и цветов. Некоторые варианты даже имитируют камень, дерево или другие природные материалы.

Виниловый лист может имитировать различные природные материалы / The Spruce / Kevin Norris

Сегодня виниловое листовое покрытие все еще является самым доступным и популярным. В частности, роскошное виниловое листовое покрытие (LVS) известно очень реалистичной имитацией древесины и камня.

В то же время стоит учесть, что винил может менять цвет под влиянием времени, а царапины и повреждения иногда сложно отремонтировать. Несмотря на это, он остается долговечным, водостойким и прекрасно подходит для кухни, ванной комнаты или прачечной.

По стилю, важно учитывать атмосферу помещения. Различные интерьерные стили имеют свою эстетику, поэтому стоит подбирать узор, который дополняет общий дизайн и цветовую гамму.

Например, винил, имитирующий линолеум или камень, может быстро освежить старую ванную комнату, создав спокойный, "спа"-эффект. Для кухни в деревенском или уютном стиле подойдет имитация паркета. А мраморный эффект придаст кухне более изысканный вид.

5 типов пола, которых стоит избегать

Неправильно выбранный пол может испортить вид комнаты и создать проблемы с уборкой и уходом. Дизайнеры говорят, что некоторые покрытия не только теряют вид со временем, но и требуют больше усилий в уходе или даже могут быть менее практичными и безопасными. Об этом пишет The Spruce.

Глянцевый деревянный пол

Эффектный на вид эффектно, но очень "капризный". Дизайнер Терри Бриен объясняет, что такой пол показывает все: пыль, следы, царапины. Особенно это проблема, если в доме есть животные. Темная глянцевая древесина также быстро теряет аккуратный вид. Вместо нее лучше выбрать матовый или слегка шлифованный деревянный пол – он современный на вид и менее заметно изнашивается.

Виниловые планки (LVP)

Один из наименее рекомендуемых вариантов. LVP – это тонкий пластик с декоративным верхним слоем. Он легко трескается, может отслаиваться или "подниматься", со временем появляются скрипы и деформации. Лучше заменить натуральным деревом ламинатом или плиткой с водонепроницаемой основой.

Мозаичная плитка на полу

Красивая на вид, но сложная в уходе. Главная проблема – швы между плитками. Они впитывают грязь и темнеют, их тяжело чистить, иногда даже приходится использовать щетку. Также некоторые материалы (камень, стекло) нельзя мыть агрессивными средствами. Можно заменить на крупноформатную плитку или деревянный пол. Если нравится узор – лучше выбрать сложные укладки плитки (например "елочка").

Темный деревянный пол

Роскошный, но очень "капризный". На нем хорошо видно пыль, шерсть животных, царапины, следы обуви. Со временем постоянная уборка начинает раздражать. Надо заменить на средние или натуральные оттенки дерева – они более практичны.

Ковровое покрытие от стены до стены

Мягкое и уютное, но не для всех комнат. В жилых зонах оно накапливает грязь, быстро изнашивается, неравномерно сложное в уходе, особенно с детьми или животными.

Хороший пол – это баланс между красотой и практичностью. Он должен быть удобным в повседневной жизни в течение многих лет.

Какие еще элементы дизайна 1960-х возвращаются в современную моду?

В 1960-х дизайн был смелым и необычным. Сегодня люди устали от скучного минимализма, поэтому тренды того времени возвращаются – в частности яркие акцентные кресла. Кресло Up снова популярно. Его создал дизайнер Гаэтано Пеше: оно имеет мягкую, объемную форму, напоминающую женский силуэт, и дополняется круглым пуфом. Часто выпускается в ярких цветах или с узорами. Это кресло очень удобное, поэтому хорошо подходит для отдыха – например, в спальне или неформальной зоне отдыха.

В 1960-х был популярен и стол Formica, прежде всего – благодаря гладкой поверхности, ярким цветам и простоте в уходе. На самом деле Formica – это не бренд, а прочный ламинированный материал, который легко чистится и долго служит. Сейчас такие столы снова актуальны из-за своего практичного и ретро-стиля. Они хорошо подходят к винтажным или современным интерьерам с яркими деталями.