Не только плитка: топ-5 материалов для пола в ванной комнате

Ванная комната, наверное, одна из самых требовательных к материалам, из которых сделан пол. Важно, чтобы он не протекал и не портился со временем от постоянного контакта с водой.

Обычно, в ванной комнате стелят плитку, однако можно смело использовать и другие материалы. Что выбрать для пола в ванной – сообщает 24 Канал со ссылкой на Kruizer.

Интересно Не только для поддержания гигиены: для чего в ванных комнатах раньше ставили биде

Плитка или керамогранит

Керамическая плитка является самым популярным вариантом напольного покрытия в ванной комнате. Она имеет немало преимуществ, которые и покоряют хозяев:

широкий ассортимент палитр, принтов и текстур;

водостойкость;

простота в уходе;

можно подобрать бюджетный вариант;

долговечность.

Также часто выбирают керамический гранит, который также является "классикой" в отделке ванных комнат. Эти материалы износостойкие, долговечны, легкие в уходе и самое главное – не портятся от постоянной влаги. Кроме того, плитка и керамогранит устойчивы к перепадам температуры, поэтому совместимы с системами отопления.

Водостойкий ламинат

Обычно ламинат не стелят в ванных комнатах, однако есть варианты водостойкого покрытия. Такой ламинат не боится воды, но имеет серьезный минус – при нагревании из древесины могут выделяться токсичные вещества, поэтому с таким вариантом пола стоит быть крайне осторожными.



Какой пол сделать в ванной / Фото Unsplash

Линолеум

Линолеум привыкли стелить в гостиных, спальнях, коридорах или на кухнях, однако для ванной комнаты это кажется чем-то "экзотическим". Однако привычное покрытие может стать отличным вариантом для ванной. Линолеум бюджетный, легкий в уходе, водостойкий и не содержит стыков и швов, как плитка.

Однако стоит учитывать, что даже малейшее повреждение линолеума может привести к появлению плесени и плесени в ванной комнате. Поэтому, стоит быть очень осторожным, если постелить его в ванной комнате.

Виниловая плитка или виниловый ламинат

Виниловая плитка соединила в себе преимущества ламината и линолеума. Это хорошее решение, которое воспроизводит принт и рельеф натуральных материалов, надежный в использовании и водостойкий. Кроме того, он добавляет шумоизоляцию, поэтому в ванной комнате будет значительно приятнее находиться. Однако такой вариант пола не бюджетный, а также требует создания идеально ровной поверхности.

Наливной пол

Если говорить о премиум-сегменте, то можно выбрать наливной пол. Проще говоря, это как бетонная заливка пола, но вместо цемента используется смола. С помощью такой технологии пол можно создать с различными компонентами – от живых цветов до древесины. Однако такой вариант будет стоить немало.

Однако наливной пол имеет множество преимуществ и может прослужить десятки лет.