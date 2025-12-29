Укр Рус
29 декабря, 16:25
4

"Исправить дорого или невозможно": 7 распространенных ошибок во время ремонта

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • После ремонта без дизайн-проекта, можно столкнуться с проблемами такими, как отсутствие кабель-канала за телевизором и недостаточное количество розеток.
  • Другие распространенные ошибки включают неправильно уложенную плитку, чрезмерное количество точечных светильников и неподходящую затирку для плитки.

Ремонт – это не только красота, но и продуманные решения. Поэтому, если не делать дизайн-проект, в результате можно столкнуться со многими неудобствами.

Большинство ошибок проявляются уже после заселения, когда исправить их дорого или невозможно, передает 24 Канал со ссылкой на "Настроили".

Какие распространенные ошибки при ремонте без дизайнера?

Не предусмотреть кабель-канал за телевизором

Если на этапе строительства сделать штробу в стене, все провода можно спрятать внутри. Результат: порядок на ТВ-тумбе без клубка проводов.

Не установить теплый пол под плиткой

Теплый пол – не роскошь, а базовый комфорт. Он экономный, делает пол приятным, а под мебелью его не прокладывают – стандартный отступ примерно 10 сантиметров.

Укладывать плитку без предварительной раскладки

Без предварительной раскладки появляются узкие подрезки на виду. Правильная раскладка экономит материал и обеспечивает логичный переход швов со стены на пол.

Слишком много точечных светильников на потолке

Чрезмерное количество точечных светильников создает слишком яркое, "холодное" освещение и лишает помещение уюта. Гораздо эффективнее сочетать различные источники света и подбирать их под конкретные зоны и мебель.

Откажитесь от большого количества точечных светильников на потолке / Фото "Набудували"

Точечный светильник над глянцевой душевой лейкой

Прямой свет на блестящую лейку создает блики "нимба". Эту ошибку часто замечают уже после монтажа. Ее сложно исправить.

Недостаточное количество розеток

В продуманном проекте указано назначение каждой розетки. Для небольшой квартиры их может понадобиться более 40, для большой – около 100.

Затирка светлее плитки

Затирка должна быть в тон плитки (для пестрых текстур – в тон самого темного пятна). Светлые швы быстро желтеют и имеют неестественный вид, особенно на полу.

Издание Apartment Theraphy называет и другие распространенные ошибки во время ремонта. Многие люди:

  • не планируют хранение вещей. Начинать ремонт шкафа, не зная, куда девать его содержимое, – плохая идея. Заранее продумайте, где временно будут храниться вещи: в другой комнате или на складе, и освободите пространство до начала работ.
  • выбирают недолговечные материалы. Выбирайте прочные и практичные материалы, которые выдержат ежедневное использование.
  • игнорируют пыль и качество воздуха. Ремонт – это много пыли. Стоит: изолировать другие комнаты пленкой, использовать очистители воздуха, чаще менять фильтры. Это сделает жизнь во время ремонта значительно комфортнее.
  • не думают об энергоэффективности: Утепление кажется скучным по сравнению с выбором мебели, но оно экономит деньги на отоплении и повышает комфорт. Например, напыляемое пенное утепление уменьшает потери тепла.

Какие типичные 5 ошибок в разных зонах интерьера?

Популярные тренды в ремонте не всегда удобны в быту. Строитель и волонтер назвал решения, о которых украинцы часто жалеют после завершения ремонта.

Чаще всего советуют не делать:

  • Бетонные потолки – имеют вид незавершенного ремонта.
  • Шведскую стенку – громоздкая и быстро превращается в вешалку.
  • Черную глянцевую плитку в ванной – видно все разводы, пол очень скользкий.
  • Отдельно стоящую ванну – красивая, но неудобная без отдельного душа и пространства.
  • Напольные радиаторы – сложные в уходе, накапливают пыль.
  • Ролеты вместо штор – комната становится не уютной и с "глухим" звуком.
  • Душ без бортика – вода часто выходит за пределы зоны.
  • Межкомнатные двери-купе – шумные и ненадежные в ежедневном использовании.