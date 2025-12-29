Большинство ошибок проявляются уже после заселения, когда исправить их дорого или невозможно, передает 24 Канал со ссылкой на "Настроили".

Смотрите также Дизайнеры раскрыли секрет: цвета, которые мгновенно успокаивают ваш дом

Какие распространенные ошибки при ремонте без дизайнера?

Не предусмотреть кабель-канал за телевизором

Если на этапе строительства сделать штробу в стене, все провода можно спрятать внутри. Результат: порядок на ТВ-тумбе без клубка проводов.

Не установить теплый пол под плиткой

Теплый пол – не роскошь, а базовый комфорт. Он экономный, делает пол приятным, а под мебелью его не прокладывают – стандартный отступ примерно 10 сантиметров.

Укладывать плитку без предварительной раскладки

Без предварительной раскладки появляются узкие подрезки на виду. Правильная раскладка экономит материал и обеспечивает логичный переход швов со стены на пол.

Слишком много точечных светильников на потолке

Чрезмерное количество точечных светильников создает слишком яркое, "холодное" освещение и лишает помещение уюта. Гораздо эффективнее сочетать различные источники света и подбирать их под конкретные зоны и мебель.

Откажитесь от большого количества точечных светильников на потолке / Фото "Набудували"

Точечный светильник над глянцевой душевой лейкой

Прямой свет на блестящую лейку создает блики "нимба". Эту ошибку часто замечают уже после монтажа. Ее сложно исправить.

Недостаточное количество розеток

В продуманном проекте указано назначение каждой розетки. Для небольшой квартиры их может понадобиться более 40, для большой – около 100.

Затирка светлее плитки

Затирка должна быть в тон плитки (для пестрых текстур – в тон самого темного пятна). Светлые швы быстро желтеют и имеют неестественный вид, особенно на полу.

Издание Apartment Theraphy называет и другие распространенные ошибки во время ремонта. Многие люди:

не планируют хранение вещей. Начинать ремонт шкафа, не зная, куда девать его содержимое, – плохая идея. Заранее продумайте, где временно будут храниться вещи: в другой комнате или на складе, и освободите пространство до начала работ.

выбирают недолговечные материалы. Выбирайте прочные и практичные материалы, которые выдержат ежедневное использование.

игнорируют пыль и качество воздуха. Ремонт – это много пыли. Стоит: изолировать другие комнаты пленкой, использовать очистители воздуха, чаще менять фильтры. Это сделает жизнь во время ремонта значительно комфортнее.

не думают об энергоэффективности: Утепление кажется скучным по сравнению с выбором мебели, но оно экономит деньги на отоплении и повышает комфорт. Например, напыляемое пенное утепление уменьшает потери тепла.

Какие типичные 5 ошибок в разных зонах интерьера?

Популярные тренды в ремонте не всегда удобны в быту. Строитель и волонтер назвал решения, о которых украинцы часто жалеют после завершения ремонта.

Чаще всего советуют не делать: