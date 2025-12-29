Большинство ошибок проявляются уже после заселения, когда исправить их дорого или невозможно, передает 24 Канал со ссылкой на "Настроили".
Какие распространенные ошибки при ремонте без дизайнера?
Не предусмотреть кабель-канал за телевизором
Если на этапе строительства сделать штробу в стене, все провода можно спрятать внутри. Результат: порядок на ТВ-тумбе без клубка проводов.
Не установить теплый пол под плиткой
Теплый пол – не роскошь, а базовый комфорт. Он экономный, делает пол приятным, а под мебелью его не прокладывают – стандартный отступ примерно 10 сантиметров.
Укладывать плитку без предварительной раскладки
Без предварительной раскладки появляются узкие подрезки на виду. Правильная раскладка экономит материал и обеспечивает логичный переход швов со стены на пол.
Слишком много точечных светильников на потолке
Чрезмерное количество точечных светильников создает слишком яркое, "холодное" освещение и лишает помещение уюта. Гораздо эффективнее сочетать различные источники света и подбирать их под конкретные зоны и мебель.
Откажитесь от большого количества точечных светильников на потолке / Фото "Набудували"
Точечный светильник над глянцевой душевой лейкой
Прямой свет на блестящую лейку создает блики "нимба". Эту ошибку часто замечают уже после монтажа. Ее сложно исправить.
Недостаточное количество розеток
В продуманном проекте указано назначение каждой розетки. Для небольшой квартиры их может понадобиться более 40, для большой – около 100.
Затирка светлее плитки
Затирка должна быть в тон плитки (для пестрых текстур – в тон самого темного пятна). Светлые швы быстро желтеют и имеют неестественный вид, особенно на полу.
Издание Apartment Theraphy называет и другие распространенные ошибки во время ремонта. Многие люди:
- не планируют хранение вещей. Начинать ремонт шкафа, не зная, куда девать его содержимое, – плохая идея. Заранее продумайте, где временно будут храниться вещи: в другой комнате или на складе, и освободите пространство до начала работ.
- выбирают недолговечные материалы. Выбирайте прочные и практичные материалы, которые выдержат ежедневное использование.
- игнорируют пыль и качество воздуха. Ремонт – это много пыли. Стоит: изолировать другие комнаты пленкой, использовать очистители воздуха, чаще менять фильтры. Это сделает жизнь во время ремонта значительно комфортнее.
- не думают об энергоэффективности: Утепление кажется скучным по сравнению с выбором мебели, но оно экономит деньги на отоплении и повышает комфорт. Например, напыляемое пенное утепление уменьшает потери тепла.
Какие типичные 5 ошибок в разных зонах интерьера?
Популярные тренды в ремонте не всегда удобны в быту. Строитель и волонтер назвал решения, о которых украинцы часто жалеют после завершения ремонта.
Чаще всего советуют не делать:
- Бетонные потолки – имеют вид незавершенного ремонта.
- Шведскую стенку – громоздкая и быстро превращается в вешалку.
- Черную глянцевую плитку в ванной – видно все разводы, пол очень скользкий.
- Отдельно стоящую ванну – красивая, но неудобная без отдельного душа и пространства.
- Напольные радиаторы – сложные в уходе, накапливают пыль.
- Ролеты вместо штор – комната становится не уютной и с "глухим" звуком.
- Душ без бортика – вода часто выходит за пределы зоны.
- Межкомнатные двери-купе – шумные и ненадежные в ежедневном использовании.