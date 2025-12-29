Більшість помилок проявляються вже після заселення, коли виправити їх дорого або неможливо, передає 24 Канал із посиланням на "Набудували".

Які поширені помилки під час ремонту без дизайнера?

Не передбачити кабель-канал за телевізором

Якщо на етапі будівництва зробити штробу у стіні, всі дроти можна заховати всередині. Результат: порядок на ТВ-тумбі без клубка проводів.

Не встановити теплу підлогу під плиткою

Тепла підлога – не розкіш, а базовий комфорт. Вона економна, робить підлогу приємною, а під меблями її не прокладають – стандартний відступ приблизно 10 сантиметрів.

Укладати плитку без попередньої розкладки

Без попередньої розкладки з'являються вузькі підрізки на видноті. Правильна розкладка економить матеріал і забезпечує логічний перехід швів зі стіни на підлогу.

Надто багато точкових світильників на стелі

Надмірна кількість точкових світильників створює занадто яскраве, "холодне" освітлення і позбавляє приміщення затишку. Набагато ефективніше поєднувати різні джерела світла та підбирати їх під конкретні зони й меблі.

Відмовтеся від великої кількості точкових світильників на стелі / Фото "Набудували"

Точковий світильник над глянсовою душовою лійкою

Пряме світло на блискучу лійку створює відблиски "німба". Цю помилку часто помічають вже після монтажу. Її складно виправити.

Недостатня кількість розеток

У продуманому проєкті вказано призначення кожної розетки. Для невеликої квартири їх може знадобитися понад 40, для великої – близько 100.

Затирка світліша за плитку

Затирка має бути в тон плитки (для пістрявих текстур – в тон найтемнішої плями). Світлі шви швидко жовтіють і мають неприродний вигляд, особливо на підлозі.

Видання Apartment Theraphy називає й інші поширені помилки під час ремонту. Чимало людей:

не планують зберігання речей. Починати ремонт шафи, не знаючи, куди подіти її вміст, – погана ідея. Заздалегідь продумайте, де тимчасово зберігатимуться речі: в іншій кімнаті або на складі, і звільніть простір до початку робіт.

обирають недовговічні матеріали. Обирайте міцні та практичні матеріали, які витримають щоденне використання.

ігнорують пил і якість повітря. Ремонт – це багато пилу. Варто: ізолювати інші кімнати плівкою, використовувати очищувачі повітря, частіше міняти фільтри. Це зробить життя під час ремонту значно комфортнішим.

не думають про енергоефективність: Утеплення здається нудним порівняно з вибором меблів, але воно економить гроші на опаленні та підвищує комфорт. Наприклад, напилюване пінне утеплення зменшує втрати тепла.

Які типові 5 помилок в різних зонах інтер'єру?

Популярні тренди в ремонті не завжди зручні в побуті. Будівельник і волонтер назвав рішення, про які українці часто шкодують після завершення ремонту.

Найчастіше радять не робити: