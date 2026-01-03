Строитель назвал 3 фатальные ошибки при выборе плитки для ванной

Ремонт в ванной комнате - это не только об обновлении интерьера, но и о комфорте и долговечности на годы вперед. Именно плитка определяет стиль пространства, его практичность и удобство в ежедневном пользовании.

Правильный выбор плитки является ключевым этапом, от которого зависит результат всего ремонта. Поэтому важно не ошибиться. Строитель lesnik.pro назвал шаги, от которых стоит воздержаться во время обновления ванной, передает 24 Канал.

Как правильно выбрать плитку в ванную комнату?

Прежде всего, надо позаботиться о том, чтобы плитка на полу не имела скользкое покрытие. "Это травматическая история, как для детей, так для взрослых, и вещей, которые могут упасть на пол", – отметил специалист.

Лучше выбирать матовую плитку, с мелкой фактурой. "Она совсем не скользкая и безопасная для вас и вашего окружения", – объясняет эксперт.

Он советует не экономить на плитке. Если она дешевая, то может треснуть как во время подреза или укладки, так и во время эксплуатации. Поэтому обязательно следует выбирать выносливую плитку, ту на которой написано РЕИ 4 или PEI 5 (это классификация износостойкости плитки для пола).

Также стоит обратить на формат плитки. Если он неправильный, то это означает больше швов и подрезов, и соответственно больше работы. А больше работы – это конечно больше потраченных средств. Строитель рекомендует рассчитать величину помещения и ширину швов перед покупкой плитки. Лучше, чтобы этот расчет сделали профессионалы.

Перед тем, как покупать плитку, сделайте правильные замеры / Фото Pexels

Как пишет Martha Stewart, выбор плитки для ванной кажется простым, но на самом деле требует внимания к деталям. Важно учитывать цвет, материал, стиль и размер помещения, ведь именно плитка формирует настроение и восприятие пространства. Дизайнеры советуют сначала определиться с желаемой атмосферой – спокойной, теплой или "гостиничной".

Цвета лучше тестировать непосредственно в ванной, а ставку делать на нейтральные оттенки, которые не надоедают со временем. Для пола самый практичный вариант – керамогранит или камень с матовой фактурой, для стен – керамика. Простым формам и текстуре отдают предпочтение чаще, чем ярким цветам. Также важна укладка: горизонтальная плитка визуально расширяет пространство, вертикальная – делает потолки выше.

Каких цветов в ванной избегать?

Эксперты советуют избегать в ванной комнате белого (он подчеркивает грязь), темных цветов вроде черного и коричневого (они уменьшают пространство), а также ярких оттенков – красного, розового, желтого и оранжевого, которые быстро утомляют.

Неактуальным считают и холодный серый. Лучшее решение для ванной – светлые, теплые и спокойные цвета.