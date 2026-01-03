Правильний вибір плитки є ключовим етапом, від якого залежить результат усього ремонту. Тому важливо не помилитися. Будівельник lesnik.pro назвав кроки, від яких варто утриматися під час оновлення ванної, передає 24 Канал.

Як правильно обрати плитку у ванну кімнату?

Передусім, треба подбати про те, щоб плитка на підлозі не мала слизьке покриття. "Це травматична історія, як для дітей, так для дорослих, та й речей, які можуть впасти на підлогу", – зазначив фахівець.

Краще обирати матову плитку, з дрібною фактурою. "Вона зовсім не слизька і безпечна для вас і вашого оточення", – пояснює експерт.

Він радить не економити на плитці. Якщо вона дешева, то може тріснути як під час підрізу або вкладання, так і під час експлуатації. Тому обов'язково слід обирати витривалу плитку, ту на якій написано РЕІ 4 або PEI 5 (це класифікація зносостійкості плитки для підлоги).

Також варто звернути на формат плитки. Якщо він неправильний, то це означає більше швів та підрізів, та відповідно більше роботи. А більше роботи – це звичайно більше витрачених коштів. Будівельник рекомендує розрахувати величину приміщення і ширину швів перед покупкою плитки. Найкраще, аби цей розрахунок зробили професіонали.

Перед тим, як купувати плитку, зробіть правильні заміри / Фото Pexels

Як пише Martha Stewart, вибір плитки для ванної здається простим, але насправді потребує уваги до деталей. Важливо враховувати колір, матеріал, стиль і розмір приміщення, адже саме плитка формує настрій і сприйняття простору. Дизайнери радять спершу визначитися з бажаною атмосферою – спокійною, теплою чи "готельною".

Кольори краще тестувати безпосередньо у ванній, а ставку робити на нейтральні відтінки, які не набридають з часом. Для підлоги найпрактичніший варіант – керамограніт або камінь із матовою фактурою, для стін – кераміка. Простим формам і текстурі віддають перевагу частіше, ніж яскравим кольорам. Також важливе укладання: горизонтальна плитка візуально розширює простір, вертикальна – робить стелі вищими.

Яких кольорів у ванні уникати?

Експерти радять уникати у ванній кімнаті білого (він підкреслює бруд), темних кольорів на кшталт чорного й коричневого (вони зменшують простір), а також яскравих відтінків – червоного, рожевого, жовтого й оранжевого, які швидко втомлюють.

Неактуальним вважають і холодний сірий. Найкраще рішення для ванної – світлі, теплі та спокійні кольори.