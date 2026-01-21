Это просто ужас: дизайнеры рассказали, какую плитку ни в коем случае нельзя брать для ванны
Выбор плитки для ванной может показаться простым делом. Но даже привычная, на первый взгляд, керамика может стать настоящим источником проблем.
Дизайнеры интерьера и эксперты по стандартизации озвучили, какая плитка категорически не подходит для ванных комнат – и почему этот выбор может превратить ремонт в кошмар, сообщает Homes&Gardens.
Какую плитку лучше не использовать для ванны?
- Глянцевая плитка с низким коэффициентом противоскольжения
Глянцевые поверхности выглядят эффектно, но они очень скользкие при намокании. В ванной, где пол постоянно мокрый, такая плитка создает серьезную опасность падений и травм, особенно для детей и пожилых людей. Дизайнеры подчеркивают: показатель противоскольжения (R-rating) должен быть не ниже R10 – R11 для пола во влажных помещениях, а для душевых – еще выше.
- Пористая или низкосортная плитка
Дешевые плитки с большим количеством микропор могут впитывать воду, что приводит к трещинам, выкрашиванию кромок и отслоению плитки со временем. В условиях постоянной влажности это вызывает плесень, грибок и разрушение клеящего слоя. Особенно опасны бюджетные варианты без четкой гидроизоляции – они могут не пережить первый сезон эксплуатации.
Какую плитку ни в коем случае нельзя брать для ванны / Фото Unsplash
- Неправильно глазурованная плитка
Глазурь в плитке не только добавляет цвета, но и обеспечивает защиту от влаги. Если глазурь нанесена неравномерно или имеет микротрещины, вода будет проникать внутрь. Результат – деформация плитки, пятна и отслоения, которых в ванной трудно избежать.
- Тонкая плитка большого формата
Современные тренды предлагают большие плиты, но слишком тонкие крупноформатные плитки без надлежащей подложки и качественного клея часто деформируются под воздействием влаги и изменения температуры. В лучшем случае это приводит к трещинам, в худшем – до полного отслоения.
Как следует выбирать плитку?
В блоге Edward Martin советуют: если выбираете крупноформатную плитку, обязательно используйте профессиональный монтаж и армированные клеи. А также:
- Выбирайте плитку с высоким уровнем противоскольжения (R10 – R12).
- Избегайте чрезмерно пористых материалов без защитного слоя.
- Проверяйте плитку на водопоглощение (ISO/EN стандарты).
- Помните о правильной подложке и гидроизоляции до укладки.
Лучше инвестировать в качественный материал – это сэкономит ремонт в будущем.
Какой самый актуальный цвет 2026 года для ванной?
- Цвет 2026 года от Pantone – Cloud Dancer, легкий оттенок белого, идеально подходит для ванных комнат, создает ощущение спокойствия и открытости.
- Дизайнеры рекомендуют сочетать нейтральные тона с природными цветами, такими как зеленые, синие и бежевые, для создания стильного интерьера.