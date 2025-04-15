Как правильно наклеить и снять самоклеящиеся обои: советы экспертов

Самоклеящиеся обои – это простой способ обновить интерьер без капитального ремонта. Они выглядят так же стильно, как традиционные, но не требуют клея – достаточно снять подложку и приклеить к стене. А главное – их легко снять, когда захочется перемен.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, чтобы получить аккуратный результат, важно правильно подготовить поверхность и придерживаться четких шагов при наклеивании. Как правильно клеить и снимать эти обои, согласно советам экспертов, рассказываем далее.

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Подготовьте стены

Стена должна быть ровной, гладкой и чистой. Удалите пыль с помощью микрофибры или салфетки с мягким моющим средством. Если на стене есть неровности, заполните их шпаклевкой, дайте высохнуть и отшлифуйте.

Проведите замеры

Измерьте высоту и ширину стены. Используйте уровень и карандаш, чтобы сделать вертикальные ориентиры для первой панели.

Наносите карандашные линии очень осторожно – они могут просвечивать через некоторые типы обоев.

Начните с верхнего угла

Лучше всего начинать с верхнего левого угла стены. Приклейте обои, оставив небольшой запас сверху, а затем разглаживайте их вниз вдоль направляющей.

Не спешите – от качества первой панели зависит весь дальнейший результат.

Клеим постепенно

Не снимайте всю подложку сразу. Отклеивайте обои частями, разглаживая ракелем или карточкой от центра к краям. Если появились пузырьки – не проблема, обои можно отклеить и приклеить снова.

Обрезайте излишки

После наклеивания панели обрежьте лишнее вдоль потолка, плинтусов или углов с помощью ножа или шпателя.

Обои следует клеить внимательно и медленно / Фото Freepik

Совмещение узора

Чтобы совместить рисунок следующей панели, воспользуйтесь малярной лентой или частичным отклеиванием по горизонтали. Это позволяет точно подогнать шаблон.

Будьте осторожны вокруг розеток и окон

Снимите крышки розеток, а затем наклейте обои с прорезью в центре. После вырезания отверстия поверните крышку обратно – она скроет неровности. Для окон используйте лазерный уровень, а излишки обрезайте ножом.

Удаляем воздушные пузыри

Для устранения остаточных пузырей проколите их маленьким острым инструментом, например, иглой, а затем разгладьте ракелем.

Избегайте металлических инструментов – они могут поцарапать обои.

Как снять обои

Чтобы легко снять обои, смочите их теплой водой или мыльным раствором. Если клей не отпускает – используйте специальный активатор или фен. Снимайте обои медленно, начиная с угла.

После снятия протрите стены мягким средством, избегая агрессивных химикатов.

Кстати, если снять обои легко не получается, существует неожиданный трюк, благодаря которому сделать это получится максимально плавно.