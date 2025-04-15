Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, чтобы получить аккуратный результат, важно правильно подготовить поверхность и придерживаться четких шагов при наклеивании. Как правильно клеить и снимать эти обои, согласно советам экспертов, рассказываем далее.
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Подготовьте стены
Стена должна быть ровной, гладкой и чистой. Удалите пыль с помощью микрофибры или салфетки с мягким моющим средством. Если на стене есть неровности, заполните их шпаклевкой, дайте высохнуть и отшлифуйте.
Проведите замеры
Измерьте высоту и ширину стены. Используйте уровень и карандаш, чтобы сделать вертикальные ориентиры для первой панели.
Наносите карандашные линии очень осторожно – они могут просвечивать через некоторые типы обоев.
Начните с верхнего угла
Лучше всего начинать с верхнего левого угла стены. Приклейте обои, оставив небольшой запас сверху, а затем разглаживайте их вниз вдоль направляющей.
Не спешите – от качества первой панели зависит весь дальнейший результат.
Клеим постепенно
Не снимайте всю подложку сразу. Отклеивайте обои частями, разглаживая ракелем или карточкой от центра к краям. Если появились пузырьки – не проблема, обои можно отклеить и приклеить снова.
Обрезайте излишки
После наклеивания панели обрежьте лишнее вдоль потолка, плинтусов или углов с помощью ножа или шпателя.
Обои следует клеить внимательно и медленно / Фото Freepik
Совмещение узора
Чтобы совместить рисунок следующей панели, воспользуйтесь малярной лентой или частичным отклеиванием по горизонтали. Это позволяет точно подогнать шаблон.
Будьте осторожны вокруг розеток и окон
Снимите крышки розеток, а затем наклейте обои с прорезью в центре. После вырезания отверстия поверните крышку обратно – она скроет неровности. Для окон используйте лазерный уровень, а излишки обрезайте ножом.
Удаляем воздушные пузыри
Для устранения остаточных пузырей проколите их маленьким острым инструментом, например, иглой, а затем разгладьте ракелем.
Избегайте металлических инструментов – они могут поцарапать обои.
Как снять обои
Чтобы легко снять обои, смочите их теплой водой или мыльным раствором. Если клей не отпускает – используйте специальный активатор или фен. Снимайте обои медленно, начиная с угла.
После снятия протрите стены мягким средством, избегая агрессивных химикатов.
Кстати, если снять обои легко не получается, существует неожиданный трюк, благодаря которому сделать это получится максимально плавно.