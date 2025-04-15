Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, аби отримати акуратний результат, важливо правильно підготувати поверхню та дотримуватись чітких кроків під час наклеювання. Як правильно клеїти та знімати ці шпалери, згідно з порадами експертів, розповідаємо далі.

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Підготуйте стіни

Стіна має бути рівною, гладкою та чистою. Видаліть пил за допомогою мікрофібри або серветки з м’яким мийним засобом. Якщо на стіні є нерівності, заповніть їх шпаклівкою, дайте висохнути й відшліфуйте.

Проведіть заміри

Виміряйте висоту та ширину стіни. Використовуйте рівень і олівець, щоб зробити вертикальні орієнтири для першої панелі.

Наносьте олівцеві лінії дуже обережно – вони можуть просвічувати через деякі типи шпалер.

Почніть з верхнього кута

Найкраще починати з верхнього лівого кута стіни. Приклейте шпалери, залишивши невеликий запас зверху, а потім розгладжуйте їх вниз уздовж напрямної.

Не поспішайте – від якості першої панелі залежить весь подальший результат.

Клеїмо поступово

Не знімайте всю підкладку одразу. Відклеюйте шпалери частинами, розгладжуючи ракелем або карткою від центра до країв. Якщо з’явились бульбашки – не проблема, шпалери можна відклеїти й приклеїти знову.

Обрізайте надлишки

Після наклеювання панелі обріжте зайве вздовж стелі, плінтусів або кутів за допомогою ножа або шпателя.

Шпалери варто клеїти уважно та повільно / Фото Freepik

Суміщення візерунка

Щоб сумістити малюнок наступної панелі, скористайтесь малярською стрічкою або частковим відклеюванням по горизонталі. Це дає змогу точно підігнати шаблон.

Будьте обережні навколо розеток і вікон

Зніміть кришки розеток, а потім наклейте шпалери з прорізом у центрі. Після вирізання отвору поверніть кришку назад – вона сховає нерівності. Для вікон використовуйте лазерний рівень, а надлишки обрізайте ножем.

Видаляємо повітряні бульбашки

Для усунення залишкових бульбашок проколіть їх маленьким гострим інструментом, наприклад, голкою, а потім розгладьте ракелем.

Уникайте металевих інструментів – вони можуть подряпати шпалери.

Як зняти шпалери

Щоб легко зняти шпалери, змочіть їх теплою водою або мильним розчином. Якщо клей не відпускає – використайте спеціальний активатор або фен. Знімайте шпалери повільно, починаючи з кута.

Після зняття протріть стіни м’яким засобом, уникаючи агресивних хімікатів.

До речі, якщо зняти шпалери легко не виходить, існує несподіваний трюк, завдяки якому зробити це вийде максимально плавно.