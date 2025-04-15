Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, аби отримати акуратний результат, важливо правильно підготувати поверхню та дотримуватись чітких кроків під час наклеювання. Як правильно клеїти та знімати ці шпалери, згідно з порадами експертів, розповідаємо далі.
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Підготуйте стіни
Стіна має бути рівною, гладкою та чистою. Видаліть пил за допомогою мікрофібри або серветки з м’яким мийним засобом. Якщо на стіні є нерівності, заповніть їх шпаклівкою, дайте висохнути й відшліфуйте.
Проведіть заміри
Виміряйте висоту та ширину стіни. Використовуйте рівень і олівець, щоб зробити вертикальні орієнтири для першої панелі.
Наносьте олівцеві лінії дуже обережно – вони можуть просвічувати через деякі типи шпалер.
Почніть з верхнього кута
Найкраще починати з верхнього лівого кута стіни. Приклейте шпалери, залишивши невеликий запас зверху, а потім розгладжуйте їх вниз уздовж напрямної.
Не поспішайте – від якості першої панелі залежить весь подальший результат.
Клеїмо поступово
Не знімайте всю підкладку одразу. Відклеюйте шпалери частинами, розгладжуючи ракелем або карткою від центра до країв. Якщо з’явились бульбашки – не проблема, шпалери можна відклеїти й приклеїти знову.
Обрізайте надлишки
Після наклеювання панелі обріжте зайве вздовж стелі, плінтусів або кутів за допомогою ножа або шпателя.
Шпалери варто клеїти уважно та повільно / Фото Freepik
Суміщення візерунка
Щоб сумістити малюнок наступної панелі, скористайтесь малярською стрічкою або частковим відклеюванням по горизонталі. Це дає змогу точно підігнати шаблон.
Будьте обережні навколо розеток і вікон
Зніміть кришки розеток, а потім наклейте шпалери з прорізом у центрі. Після вирізання отвору поверніть кришку назад – вона сховає нерівності. Для вікон використовуйте лазерний рівень, а надлишки обрізайте ножем.
Видаляємо повітряні бульбашки
Для усунення залишкових бульбашок проколіть їх маленьким гострим інструментом, наприклад, голкою, а потім розгладьте ракелем.
Уникайте металевих інструментів – вони можуть подряпати шпалери.
Як зняти шпалери
Щоб легко зняти шпалери, змочіть їх теплою водою або мильним розчином. Якщо клей не відпускає – використайте спеціальний активатор або фен. Знімайте шпалери повільно, починаючи з кута.
Після зняття протріть стіни м’яким засобом, уникаючи агресивних хімікатів.
До речі, якщо зняти шпалери легко не виходить, існує несподіваний трюк, завдяки якому зробити це вийде максимально плавно.