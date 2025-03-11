"Унитаз может треснуть": разговор с сантехником о том, что никогда нельзя делать в ванной комнате

Многие недооценивают сантехников, однако именно они спасают, когда снова начал протекать кран или нужно решить проблемы с отоплением. Сейчас эту профессию называют дефицитной, ведь квалифицированных мастеров не так просто найти.

В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, на которые вы бы хотели получить ответы, но не решились спросить. На этот раз мы пообщались с сантехником Петром Plumber из Ровно. Он рассказал о самых странных находках, которые обнаруживали в трубах, ответил, действительно ли "Крот" пробивает трубы, и поделился, какие работы для сантехников самые худшие.

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Вызывает ли сантехник на дом другого сантехника, если что-то сломалось

Что самое странное застревало в трубах, что вам приходилось вытаскивать?



Когда делали монтаж канализации в коттедже, то в самой канализационной трубе мы нашли кусок бетона. Как-то делали монтаж канализации в квартире в новостройке, то там труба была полностью забита шпаклевкой. Ребята, когда шпаклевали квартиру, сливали воду со шпаклевкой в канализацию. Вот такое находили "чудо".

Сколько мата уходит на ремонт одной поломки?

Если делать что-то такое простенькое, то я думаю, можно и без мата.

А когда что-то такое сложнее и после кого-то делаешь, то я думаю, что там очень много мата может быть.



Сантехник Петр Plumber рассказал детали о профессии / Фото, предоставленное 24 Каналу

Как узнать, что отремонтировать что-то пытались самостоятельно, а как не получилось, то уже вызвали сантехника?

Это бывает в таких случаях, когда человек, например, что-то хотел сам отремонтировать, у него это очень много раз не получалось. Может быть и такое, что люди целый день пытались что-то сделать, делали-делали, а приехали сантехники – за полчасика-час все отремонтировали. И все, – все уже работает идеально.

Что сделает сантехник первым, если его разбудить посреди ночи и сказать, что в доме что-то сломалось?

Например, если ночью жена меня разбудит и скажет, что что-то сломалось и бежит вода, то я скажу: "Да, сейчас перекроем кран, а завтра утром уже все сделаем и все будет классно".

Ночью никто ничего делать не будет, надо спать.



Особенности работы сантехника / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вызывает ли сантехник себе домой еще одного сантехника, если дома сломалось что-то серьезное или просто не хочется ремонтировать?

Когда-то, когда я жил на квартире, забился стояк канализации. Тогда я вызвал ребят, которые занимаются сугубо пробиванием труб. А вообще, нет смысла вызывать кого-то другого, потому что, как обычно практика показывает, – тот, кто работает сантехником или монтажником, может многое сделать. И говорится не только о сантехнике, но и других строительных работах.

Сантехника – это сфера, которая требует знаний во всем. И электрику надо немного знать, и малярные работы, и по дизайну, и вообще много всяких мелочей.



Что не стоит ремонтировать своими руками / Фото, предоставленное 24 Каналу

Нужно ли тратиться на дорогую сантехнику

Есть ли вообще что-то такое простенькое, что человек может, собственно, отремонтировать сам? И что тогда самое сложное, что ни в коем случае не надо ремонтировать своими руками, а лучше сразу обращаться к сантехникам?

Чтобы что-то даже самое простое отремонтировать, то человек должен иметь какой-то базовый инструмент. Даже тот же кран подтянуть, если он там где-то подтекает, то надо, соответственно, ключ, чтобы это сделать. А без ключа ты почти ничего не сделаешь. Если, например, где-то забился фильтр, там его почистить, также надо ключ.

Ко всему надо соответствующий инструмент.

Если говорить о чем-то серьезном, что не надо делать своими руками, то, например, это могут быть проблемы с бойлером. Если техника уже начинает бить током, то надо вызвать мастера, который сделает обслуживание техники.

Также сразу надо вызвать мастеров, к примеру, если что-то случилось с насосом в скважине.

В унитаз что только не наливают: и колу, и кипяток, и засыпают всевозможные "Кроты", и уксус с содой. А чем самым странным в вашей памяти пытались пробить унитаз? И какие могут быть последствия от всех этих народных методов?

Круги ничем не поможет. От кипятка вообще может треснуть унитаз, потому что он, обычно, комнатной температуры и если налить горячую воду, то он может треснуть.

Эти "Кроты", засыпки разные вообще могут сделать еще хуже, ведь они имеют свойство каменеть. Лучший вариант промывки или прочистки унитаза – это механический способ. Есть специальный инструмент, которым можно хорошо почистить и пробить унитаз, и не будет у вас никаких "пробок".



Как лучше прочистить унитаз / Фото, предоставленное 24 Каналу

Надо ли тратить все деньги мира на сантехнику или дорогие краны тоже начнут течь через год?

За все деньги мира, вероятно, будет какая-то дизайнерская сантехника. Но, если взять, к примеру, средний класс смесителей, то они могут хорошо служить долго и качественно.

Однако ключевой фактор – в качестве воды. Если она будет очень жесткой, будет иметь много кальция, железа или других подобных веществ, то даже сантехника за миллион или хоть золотой унитаз – все может протекать.

Если в доме чистая фильтрованная вода, то даже самый дешевый смеситель сможет работать много лет.

Какие ремонтные работы для сантехников самые худшие

Как сантехники повышают свою квалификацию? Есть какие-то курсы для сантехников или новые знания передаются от опытных специалистов? Или все же видео на ютубе?

Я, например, работаю с различными магазинами, которые поставляют нам материалы. К ним время от времени приезжают поставщики, которые проводят тренинги. Иногда их могут проводить и сами производители. Они могут продемонстрировать какие-то новинки, показать, как правильно их монтировать.

Конечно, еще есть общение с коллегами, друг от друга также набираемся опыта. Есть также различные курсы по сантехнике – и платные, и бесплатные.

Но самое главное – учишься на собственных ошибках. Где-то неправильно сделал, то уже переделываешь и уже понимаешь, как его правильно монтировать.



Что не любят делать сантехники / Фото, предоставленное 24 Каналу

Какие ремонтные работы для сантехников самые худшие, самые нелюбимые и браться за них нет желания?

Худшее, что может быть, – это доделывать, переделывать или настраивать после других. Ни один сантехник не любит делать работу после кого-то.

Хуже всего – переделывать после кого-то. Люди любят говорить, что им другие мастера что-то делали, но оно почему-то плохо работает. Тогда они спрашивают, не могли бы мы посмотреть. И это хуже всего.

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