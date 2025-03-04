Как защитить свой дом от скачков напряжения: советы экспертов

В повседневной жизни мы часто не задумываемся над тем, как электроэнергия обеспечивает комфорт в наших домах. Освещение, бытовая техника и электроника работают непрерывно, пока однажды мы не замечаем мерцание света, запах гари или дым из розеток.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это могут быть признаки скачка напряжения – явления, которое способно нанести значительный вред электроприборам и даже стать причиной пожара. Как избежать этой проблемы, рассказываем далее.

Также интересно Уберегут дом от пожара: важные рекомендации от электрика

Что такое скачок напряжения

Скачок напряжения – это внезапное и кратковременное повышение электрического напряжения в электросети. В стандартных условиях электроэнергия в наших домах имеет напряжение ориентировочно 220 вольт. Однако из-за различных факторов напряжение может резко повыситься, превышая эти показатели, что может нанести вред электроприборам.

Причины возникновения скачков напряжения

По словам экспертов, скачки напряжения могут быть вызваны как внутренними, так и внешними факторами:

Молния или погодные явления.

Восстановление электроэнергии после отключения.

Перегрузка электросети.

Неисправная проводка.

Включение и выключение мощных приборов, таких как холодильники или кондиционеры.

Как защитить дом от скачков напряжения: смотрите видео

Чем опасны скачки напряжения

Даже кратковременные скачки напряжения могут вывести из строя бытовую технику и электронику. Более серьезные перепады могут вызвать возгорание проводки и стать причиной пожара.

Как защитить свой дом

Использование устройств защиты от перенапряжения – это самый эффективный способ защиты техники. Рекомендуется устанавливать как индивидуальные защитные устройства, так и системы защиты для всего дома.

Проверка электропроводки – это еще один важный пункт. Пригласите электрика для диагностики электрической системы, особенно если ваш дом старый.

Также применяйте ограничения одновременного использования приборов – не включайте несколько мощных приборов одновременно.

Кроме того, не забывайте об отключении приборов во время грозы или отключения электроэнергии – это снизит риск повреждения электроники. Вместе с тем особенно актуальным является установка громоотвода для регионов с частыми грозами.