Сколько времени генератор может непрерывно работать во время блэкаута: ответ эксперта

Украина уже довольно долго живет в условиях постоянных и длительных отключений электроэнергии. Настоящим спасением для бизнеса и магазинов становятся генераторы.

Как морозы влияют на работу генераторов, и что важно знать, чтобы техника не вышла из строя, в интервью УНИАН рассказал инженер Дмитрий Король, передает 24 Канал.

Сколько времени генератор может работать без перерыва?

Все зависит от класса генератора:

Дешевые бытовые модели выдерживают 6 – 8 часов непрерывной работы, после чего нужна пауза 30 – 60 минут.

Качественные бытовые генераторы от известных брендов – 8 – 15, иногда до 20 часов.

Промышленные генераторы могут работать почти непрерывно, но даже им желательно делать остановку после примерно 24 часов работы.

Чтобы продлить срок службы генератора, нужно регулярно менять масло – желательно раз в неделю при интенсивном использовании. Кроме того, следует:

проверять воздушные фильтры – они не должны быть забиты или в масле они не должны быть забиты;

не игнорировать посторонние шумы или нестабильную работу.

обязательно заземлять генератор – это защищает технику и электроприборы.

Около 60% поломок происходят из-за неправильного подключения. Самое опасное – когда генератор работает параллельно с городской сетью. В случае восстановления электроснабжения возникает обратный ток, и генератор может сгореть. Еще одна ошибка – когда агрегат пытается питать не только дом, но и соседние объекты, что быстро приводит к перегрузке. Лучшее решение – установка АВР (автоматического ввода резерва), который сам переключает питание и не допускает одновременной работы двух источников.

Генераторы могут работать без перерыва от 6 до 20 часов / Фото из открытых источников

Мешает ли мороз работе генератора?

Низкие температуры сами по себе не являются критическими. Большинство генераторов рассчитаны на работу зимой. Единственная существенная разница – возрастает расход топлива, ведь часть энергии уходит на прогрев двигателя и электроники. При температурах ниже 10 – 15 градусов мороза потребление может вырасти на 5– 10 процентов.

В сильные морозы возможны единичные проблемы. Например, замерзание конденсата или выброс масла. Но во время работы генератор сам себя нагревает: температура ключевых узлов превышает 50 градусов тепла, поэтому холод редко становится решающим фактором.

Обратите внимание! Генератор нельзя ставить на балконе. Во время работы он выделяет угарный газ, который не имеет запаха и цвета и может быстро накапливаться в квартире даже при открытых окнах. Это грозит серьезным отравлением и смертью. Кроме того, генератор сильно нагревается и вибрирует, что повышает риск пожара, особенно рядом с легковоспламеняющимися вещами. Балконы вообще не предназначены для работы техники с двигателем внутреннего сгорания.

Что еще, кроме генераторов, спасает во время блэкаутов?

Как пишет издание The Guardian, есть более доступные решения, которые помогут иметь свет, связь и даже готовить еду в условиях блэкаута. Это: