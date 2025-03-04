Почему скрипит пол: самые распространенные проблемы и способы решения

Как только за окном наступает холодное время года, то деревянный пол начинает скрипеть. Эта проблема появляется из года в год с наступлением зимы.

Эксперты объяснили, почему начинает скрипеть пол и как решить эту проблему. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Почему скрипит пол

Скрип пола напрямую связан с сезоном. Дело в том, что с приближением зимы воздух становится суше и холоднее. Из-за этого древесина сжимается и между дощечками образуется трение. Поэтому пол и начинает скрипеть.

В то же время причина скрипа может быть и в деревянных балках и самой основе пола, ведь все со временем изнашивается. Сезонный скрип не является серьезной проблемой. Однако, если есть другой шум, то, вероятно, надо обратиться к специалисту.

Если ваш пол бесшумный в течение лета, но каждую зиму превращается в "оркестр", то причиной является просто погода,

– отмечают эксперты.

Впрочем, если дом старый и пол скрипит круглый год, то проблема может быть в износе материалов или неправильной укладке самих досок. Так, доски могли отойти от балок, расшатались гвозди, доски тонкие и уже плохо выдерживают нагрузку – это все может быть причинами, почему скрипит пол.

Чтобы избавиться от скрипящего в зимнее время пола, можно установить увлажнитель воздуха,. Также дощечки можно обработать маслом или даже кукурузным крахмалом. Однако, если проблема серьезная, то, вероятно, стоит задуматься над заменой напольного покрытия.