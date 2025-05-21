Что сначала красить: стены или потолок

Некоторым может показаться, что неважно, с чего начинать, если делать все аккуратно. Однако на самом деле есть правильный алгоритм действий.

Классическое правило малярных работ – всегда красить потолок первой. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему сначала нужно красить потолок сначала

Гравитация – вещь коварная. Краска с потолка может капнуть на стены, и, если они уже окрашены, то будет очень обидно.

Кроме этого, когда потолок уже окрашен, значительно легче потом аккуратно "подвести" стены к потолку, чтобы создать чистую линию. Если же делать наоборот, то потолок по краям будет выглядеть неаккуратно.

Совет. Когда красите стены, заклейте края потолка малярным скотчем – так вы точно не заляпаете покрытие. Если же вы покрасите сначала стены, заклеите их края и перейдете к потолку – значительно больше шансов, что краска таки где-то подтечет.

Порядок действий при покраске комнаты:

Сначала красится потолок; На втором этапе зарисовываются углы и края стен; Затем уже зарисовываются большие площади стен валиком.

Плинтусы, двери и рамы лучше следует красить последними, после высыхания стен.

А ранее мы рассказывали, как избавиться от желтых пятен на потолке.