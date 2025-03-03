Скрытая функция на стиралке, о которой вы не догадывались: как она облегчает жизнь

Стиральные машины имеют подробные инструкции по эксплуатации, которые часто никто не читает. Однако это может быть очень полезным, ведь это поможет узнать о скрытой функции техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @lynsey_queenofclean.

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Как запустить скрытую функцию

Блогер по имени Линдси в сети заявила, что стиралки имеют "секретные функции". Так, нажав на несколько кнопок, можно запустить режим самоочистки барабана. Этот режим значительно упрощает уход за техникой и позволяет не мыть машинку изнутри.

Чтобы запустить скрытую функцию самоочистки, нужно нажать кнопку ополаскивания и удерживать ее в течение 5 секунд. После этого барабан начну самостоятельно избавляться от остатков грязи, средств для стирки и неприятного запаха.

Как запустить скрытую функцию на стиралке: смотрите видео

Самоочистка барабана позволяет продлить срок службы стиралки, поддерживает ее в чистоте и обеспечивает эффективную работу. Однако не все машинки поддерживают эту функцию, поэтому стоит проверить инструкцию.

Кроме того, современные модели имеют встроенный режим для самоочистки стиральной машинки. Для этого не нужно зажимать кнопки, а достаточно просто выбрать режим очистки.