Август уже здесь, поэтому лето закончится вскоре. Однако это не означает, что список садовых дел должен сократиться.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, на самом деле есть несколько вещей, о которых следует позаботиться в этом месяце, чтобы цветы процветали до конца лета и даже осенью. В частности, стоит сорвать уже сухие соцветия. Для каких растений это обязательно делать, рассказываем далее.

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На каких растениях стоит убрать сухие цветы в августе?

Бархатцы

Бархатцы – культовое осеннее однолетнее растение, но подготовка к их полноценному цветению на самом деле начинается летом. В августе стоит отщипывать старые цветы растений, как только они завянут, чтобы сохранить бархатцы густыми и цветущими непрерывно

Петунии

Эти цветы очень выигрывают от удаления отмерших соцветий в августе. После этого желательно их обильно полить и сверху прикрыть тонким слоем компостной мульчи, чтобы поддержать новые побеги.

Сухие цветы не дают формироваться новым / Фото Freepik

Шалфей

Некоторые многолетние шалфеи естественно цветут дважды в сезон, но если вы удалите у них отцветшие цветы, вы можете стимулировать их цветение три или даже четыре раза.

Герань

Обрезка сухих головок помогает сохранить форму и стимулирует появление большего количества цветения осенью. Герани стоит прищипывать или срезать весь цветонос до основания.

Розы

Обрезайте отцветшие цветы, чтобы продолжить цветение роз осенью. Это стимулирует новые побеги и поддерживает растение.

К слову, конец лета – это идеальное время, чтобы начать осенний сад.