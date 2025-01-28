Немаленькая сумма: сколько стоит строительство дома с нуля

Каждый человек мечтает о своем уголке, который можно назвать домом. Для кого-то это квартира, для других небольшой дом. Однако строительство даже небольшого дома обойдется в кругленькую сумму.

Сколько же будет стоить строительство и к каким работам подготовиться – рассказывает 24 Канал со ссылкой на @olesya_lifanchuk.

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Насколько дорого строить свой дом

Блогерша поделилась собственным опытом и рассказала, сколько ее семье обошлось строительство дома с нуля. Так, самым первым этапом является создание фундамента. Для этого следует вырыть траншеи и залить их бетоном. После того установить фундаментные блоки, сделать "пояс" из арматуры, засыпать грунт и проложить канализационные трубы. Сверху конструкцию следует снова залить бетоном. В общем, по словам женщины, фундамент и материалы к нему обошлись в около 420 тысяч гривен.

После того, как фундамент выстоит некоторое время, можно начинать возводить стены. Поскольку дом возводили из обычного кирпича, то на работу вместе с материалами для одного этажа потратили 320 тысяч гривен.

Поскольку супруги спланировали двухэтажный дом, то пришлось ставить монолитное перекрытие. Его стоимость достигает около 175 тысяч гривен. На строительство стен второго этажа супруги потратили 264 тысячи гривен.

На следующем этапе супруги установили крышу. Деревянный каркас и металлочерепица на площадь 136 квадратных метров стоили вместе с работой 307 тысяч гривен.

Так, только строительство "голой коробки" для будущего дома обошлось семье в 1 486 000 гривен.

Сколько стоит строительство дома с нуля: смотрите видео

Стоит отметить, что это только непосредственно строительство. Отдельно следует учитывать, что установка окон, дверей, электрической проводки, всей необходимой сантехники и ремонтных работ.