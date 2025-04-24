Сколько служит сушильная машина и какие признаки, что технику пора заменить
- Сушильные машины служат в среднем от 10 до 13 лет, но это зависит от использования и обслуживания.
- Чтобы сушильная машина прослужила дольше, ее следует периодически обслуживать и соблюдать условия эксплуатации.
Сушильная машина – это техника, которая дарит комфорт, упрощает уход за вещами и позволяет высушить их без лишних усилий. Однако сушилки также не вечны, поэтому если техника работает уже несколько лет, то может сигнализировать, что скоро ее придется заменить.
Сколько служат сушильные машины – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.
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Сколько в среднем служит сушильная машина
Сушильные машины, как и стиралки, имеют горизонтальную или вертикальную загрузку. По словам специалистов, в среднем техника может прослужить от 10 до 13 лет. Однако это зависит от эксплуатации и регулярного обслуживания.
Интересно. Стирально-сушильные машины служат значительно меньше. В среднем такая техника эффективно работает от 5 до 7 лет.
Как и с другой техникой, на долговечность сушилки влияют несколько факторов. В частности говорится о:
- Использование сушилки
Во-первых, не следует перегружать сушильную машину. Во-вторых, чтобы продлевать срок службы техники, следует использовать ее несколько раз в неделю, а не каждый день.
- Техническое обслуживание
Как и другая техника, сушильные машины нуждаются в регулярной очистке, замены некоторых деталей и обслуживания. Однако многие люди игнорируют простые шаги по обслуживанию техники.
- Монтаж
Правильная установка в подходящем месте также улучшает долговечность. Убедитесь, что машина расположена ровно и есть достаточно места для вентиляции. Избегайте влажной среды, которая может вызвать коррозию деталей. Обратите внимание на скопление воды, утечки и забитые вентиляционные отверстия.
Признаки, что сушилка скоро сломается / Фото Freepik
Признаки, что сушильную машину пора менять
- Одежда долго сушится
Если одежда сушится 60 – 90 минут на одну загрузку вместо 30 – 45 минут, возможно, вышел из строя нагревательный элемент. Более долгий срок сушки может означать, что прибор следует заменить.
- Шумная работа
Скрежет или громкий лязг указывают на изношенные движущиеся части. Вероятно, техника нуждается в ремонте и замене нескольких элементов.
- Слишком горячая одежда
Если одежда, которую достают из сушильной машины слишком горячая, то, вероятно, датчики техники неисправны. Перегрев может спровоцировать более серьезные повреждения или же сигнализирует о том, что технику пора заменить.
К слову, ранее эксперты поделились советами, как выбрать сушильную машину. В частности, при выборе техники важно учесть класс энергопотребления, тип отвода влаги, максимальную загрузку и ряд других функций.