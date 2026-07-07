Почему опытные дачники закапывают сырые яйца на грядках: ответ вас удивит
Все больше огородников используют необычный способ подкормки растений – закапывают сырое куриное яйцо прямо в посадочную ямку. На первый взгляд такой метод может показаться странным, однако сторонники органического земледелия уверяют: он помогает улучшить состояние почвы и обеспечить растения питательными веществами.
Подробнее об этом необычном методе рассказало издание Onet.
Смотрите также Не спешите вырывать: какие сорняки могут принести больше пользы, чем вреда
Почему яйцо считают природным удобрением?
Куриные яйца содержат ряд элементов, важных для развития растений. В частности:
- кальций укрепляет клеточные стенки растений и повышает их устойчивость к болезням;
- фосфор способствует развитию корневой системы, цветению и формированию плодов; азот стимулирует активный рост зеленой массы.
Постепенно разлагаясь в почве, яйцо отдает эти вещества растениям, а также улучшает структуру почвы и ее способность удерживать влагу.
Как правильно использовать сырое яйцо?
Самый распространенный способ – положить цельное сырое яйцо на дно посадочной ямки. Для этого:
- Выкопайте лунку глубиной примерно 10–15 сантиметров.
- Положите на дно сырое яйцо.
- Засыпьте его слоем почвы.
- После этого посадите растение.
- Если растение уже растет, можно осторожно сделать несколько небольших углублений рядом с ним, вылить туда сырое яйцо и засыпать землей.
Для большего эффекта некоторые огородники сочетают этот способ с внесением компоста, перегноя или древесной золы.
Почему яйцо считается природным удобрением / Фото Unsplash
Для каких растений подходит?
Чаще всего такой способ используют при выращивании:
- помидоров;
- перца;
- картофеля;
- баклажанов;
- других овощных культур с мощной корневой системой.
Именно они больше всего нуждаются в фосфоре и кальции на начальных этапах развития.
Интересно! Полезна не только внутренняя часть яйца. Измельченная яичная скорлупа также может стать натуральным удобрением. Она содержит много кальция, улучшает структуру почвы и делает ее более рыхлой. Ее можно смешивать с землей во время перекопки или рассыпать вокруг растений.
Чем подкормить огурцы, чтобы они росли как на дрожжах?
Летом огурцы активно наращивают зеленую массу и формируют плоды, поэтому особенно нуждаются в питательных веществах. Ранее мы писали, что для подкормки многие дачники используют не только готовые минеральные удобрения, но и органические настои, содержащие азот, калий, фосфор и другие важные элементы.