В 2000-х годах он был повсюду: дизайнеры назвали стиль интерьера, который стоит оставить в прошлом

То, что когда-то казалось невероятно стильным и модным, сегодня больше напоминает капсулу времени. И именно там, по мнению экспертов, и должен остаться тосканский стиль в дизайне интерьера.

Хотя некоторые тренды 2000-х сегодня возвращаются в моду, тосканский декор — не один из них. Об этом пишет House and Digest.

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Почему тосканский стиль устарел?

В 2000-х тосканский стиль буквально кричал о себе. Везде были искусственно состаренные фактуры, красно-золотые акценты, патинированные поверхности и массивная мебель с большим количеством декора. На кухнях – тяжелые острова и кованые люстры, в гостиных – массивные перила, а в спальнях – темная мебель и роскошные ткани с узорами.

Пик популярности тосканского стиля пришелся на 2005–2010 годы, и он оставил заметный след в интерьерном дизайне. В то же время некоторые его элементы и сегодня могут оставаться актуальными, например, теплые деревянные оттенки или уютная атмосфера.

Дизайнер Лорен Сааб говорит, что современные интерьеры лишь частично переосмысливают тосканский стиль, делая его легче и проще. Теплые деревянные цвета и натуральная палитра могут выглядеть вневременно, если сочетать их с более современными формами.

Но это не значит, что стиль стоит полностью возвращать. Его главная проблема — чрезмерная "тяжесть".

Массивная мебель и темные цвета делали комнаты визуально меньше и мрачнее. После многих лет моды на темные интерьеры люди теперь отдают предпочтение светлым пространствам с большим количеством естественного света.

Сегодня вместо бордовых стен и темного дерева популярны мягкие нейтральные цвета, приглушенные природные оттенки и светлые деревянные поверхности. Они тоже создают уют, но выглядят гораздо современнее.

Еще одна черта интерьеров 2000-х — большое количество тематических безделушек. Декоративные грозди винограда, кованые элементы и керамические петушки тогда были почти в каждой кухне.

Сейчас тренд совсем другой: меньше декора и больше внимания к отдельным акцентным вещам.

Поэтому дизайнеры советуют не делать резкий ремонт, если в доме еще остались тосканские мотивы. Лучше постепенно оставить любимые вещи, а устаревшие – убрать. Иногда даже новый цвет стен может полностью освежить пространство.

Примеры тосканского стиля / Фото Pinterest

Ранее мы писали о том, что дизайнеры снова обратили внимание на стиль 1980-х. Особенно популярными становятся шкафы-купе с зеркальными дверцами. Их ценят не только за ностальгию, но и за практичность. Такие шкафы отражают свет, поэтому комната кажется светлее и просторнее.