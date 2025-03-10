Стоит оставить в прошлом: 5 хаков в дизайне от миллениалов, которые сегодня устарели

С течением времени тенденции в дизайне интерьера меняются, и некоторые популярные приемы, которые казались роскошными еще несколько лет назад, теперь считаются устаревшими.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, эксперты утверждают, что миллениалы, которые создавали бюджетную эстетику высокого класса, до сих пор склоняются к лайфхакам, которые уже давно в прошлом. От чего пришло время отказаться, рассказываем далее.

К теме Как сделать ваш дом более просторным: советы от дизайнеров

Янтарные бутылки для мыла и шампуня

Когда-то стеклянные бутылки янтарного цвета были популярным элементом минималистического дизайна, что создавал ощущение элегантности даже в бюджетных интерьерах. Однако сегодня этот прием кажется слишком сценическим и шаблонным.

Зато дизайнеры советуют выбирать уникальные дозаторы из текстурированной керамики или скульптурного стекла, которые добавляют пространству индивидуальности.

Матовые черные светильники

Матовые черные смесители и осветительные приборы были символом современного стиля, но их популярность постепенно уменьшается. Причина – требовательность к уходу и отсутствие теплоты в виде.

Вместо этого дизайнеры рекомендуют выбирать матовую латунь, состаренную бронзу или полированный никель, которые добавляют пространству глубины и уюта.

Искусственный мрамор и глянцевые покрытия

Искусственный мрамор и глянцевые поверхности больше не ассоциируются с роскошью. Они часто выглядят дешево и быстро теряют привлекательность. Чтобы избежать этого, эксперты советуют отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как кварц или камень, которые выглядят элегантно и служат дольше.

Какие дизайнерские хаки больше не в моде: смотрите видео

Серые и розовые жалюзи

Некогда популярные серые и розовые оттенки в отделке окон постепенно уступают место теплым, текстурированным тканям. Современные тенденции отдают предпочтение натуральному льну, плетеным шторам и многослойным композициям, которые создают ощущение роскоши и уюта.

Кстати, похожая тенденция касается и штор. Некоторые популярные ранее модели штор потеряли свою актуальность, ведь могут утяжелять пространство или делать его устаревшим.

Избыток деревянных акцентов

Деревянные элементы остаются актуальными, но аксессуары из массмаркета потеряли свою привлекательность. Сегодня в моде натуральные текстуры и оригинальные формы, которые добавляют пространству аутентичности. Популярной стала индивидуальная мебель на заказ, сочетающая дерево с натуральным камнем и металлом.

Новый подход к роскоши

Современный интерьер отходит от стандартных приемов в пользу более индивидуального и функционального подхода. Наслоение текстур, высококачественное освещение и уникальные вещи могут поднять уровень дизайна без риска потерять актуальность.

Натуральные материалы, такие как мрамор, лен и шлифованный металл, также создают атмосферу уюта и элегантности, которая не поддается быстротечным модным тенденциям.