Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, експерти стверджують, що мілленіали, які створювали бюджетну естетику високого класу, досі схиляються до лайфхаків, які вже давно в минулому. Від чого прийшов час відмовитися, розповідаємо далі.

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Бурштинові пляшки для мила та шампуню

Колись скляні пляшки бурштинового кольору були популярним елементом мінімалістичного дизайну, що створював відчуття елегантності навіть у бюджетних інтер’єрах. Однак сьогодні цей прийом здається надто сценічним та шаблонним.

Натомість дизайнери радять обирати унікальні дозатори з текстурованої кераміки або скульптурного скла, які додають простору індивідуальності.

Матові чорні світильники

Матові чорні змішувачі та освітлювальні прилади були символом сучасного стилю, але їхня популярність поступово зменшується. Причина – вимогливість до догляду та відсутність теплоти у вигляді.

Замість цього дизайнери рекомендують обирати матову латунь, зістарену бронзу або полірований нікель, які додають простору глибини та затишку.

Штучний мармур і глянцеві покриття

Штучний мармур та глянцеві поверхні більше не асоціюються з розкішшю. Вони часто виглядають дешево та швидко втрачають привабливість. Аби уникнути цього, експерти радять віддавати перевагу натуральним матеріалам, таким як кварц або камінь, які виглядають елегантно і служать довше.

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Сірі та рожеві жалюзі

Колись популярні сірі та рожеві відтінки в обробці вікон поступово поступаються місцем теплим, текстурованим тканинам. Сучасні тенденції віддають перевагу натуральному льону, плетеним шторам та багатошаровим композиціям, які створюють відчуття розкоші та затишку.

До речі, схожа тенденція стосується і штор. Деякі популярні раніше моделі штор втратили свою актуальність, адже можуть обтяжувати простір чи робити його застарілим.

Надлишок дерев’яних акцентів

Дерев’яні елементи залишаються актуальними, але аксесуари з масмаркету втратили свою привабливість. Сьогодні в моді натуральні текстури та оригінальні форми, які додають простору автентичності. Популярними стали індивідуальні меблі на замовлення, що поєднують дерево з натуральним каменем та металом.

Новий підхід до розкоші

Сучасний інтер’єр відходить від стандартних прийомів на користь більш індивідуального та функціонального підходу. Нашарування текстур, високоякісне освітлення та унікальні речі можуть підняти рівень дизайну без ризику втратити актуальність.

Натуральні матеріали, такі як мармур, льон та шліфований метал, також створюють атмосферу затишку та елегантності, яка не піддається швидкоплинним модним тенденціям.