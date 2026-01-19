Как больше не модно декорировать дом в 2026 году

В 2026 году можно увидеть четкий отход от трендов в декоре дома, которые кажутся слишком искусственными или созданными для того, чтобы вызвать быстрый эффект в соцсетях. Зато дизайнеры делают акцент на более продуманном и жизненном стиле.

Эксперты назвали основные тренды декора, которые стоит оставить в прошлом, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

Какие тренды в декоре дома устаревшие для 2026 года?

Дешевые искусственные растения

Лучше использовать живые растения или качественные искусственные. Дешевые пластиковые растения портят вид комнаты.

Абсолютно белые комнаты

Чисто белые стены и мебель уже не модны. Такие комнаты кажутся холодными и быстро надоедают.

Чрезмерный ротанг

Если ротанга слишком много – мебель и декор кажутся старомодными.

Быстрая мебель и банальный декор

Трендовая мебель "на один сезон" и безликий декор быстро выходят из моды. Лучше выбирать комфортные и стильные вещи, которые долго остаются актуальными.

Полностью подобранный декор

Идеально сочетать всю мебель и аксессуары уже не модно. Комнаты кажутся интереснее, если добавить что-то неожиданное или немного отличное по стилю.

Чрезмерный минимализм

Комнаты без искусства, книг и личных вещей кажутся пустыми. Популярность приобретают интерьеры, которые отражают характер жильцов и создают уют.

Глянцевые краски

Ранее глянцевый декор был модным, но его чрезмерное использование делает интерьер устаревшим. Глянцевая мебель и шкафы сразу возвращают стиль в 2000-е.

Холодный серый

Серые оттенки были популярны много лет. Но в 2026 году серые кухонные шкафы с белыми столешницами и черными ручками уже кажутся устаревшими.

Сочетание белого и черного уже не в моде / Фото Annie Schlechter

Контрастное черное и белое

Резкий контраст черного и белого выходит из моды. Современный дизайн выбирает мягкий, многоуровневый контраст и теплые цвета.

Elle Decor называет еще 4 тренда в декоре, которые теряют актуальность. Это:

Современный фермерский стиль . Был популярным из-за уюта и "сельских" элементов, но его часто делали шаблонно и некачественно. Дизайнеры считают, что этот стиль себя исчерпал.

. Был популярным из-за уюта и "сельских" элементов, но его часто делали шаблонно и некачественно. Дизайнеры считают, что этот стиль себя исчерпал. Нейтральные, однотонные ковры . Простым коврам из джута или сизаля на смену приходят узорчатые ковры, которые добавляют цвета и характера пространства.

. Простым коврам из джута или сизаля на смену приходят узорчатые ковры, которые добавляют цвета и характера пространства. Большая встроенная мебель . Массивные шкафы и полки уступают место винтажной и антикварной мебели, которая выглядит теплее и живее.

. Массивные шкафы и полки уступают место винтажной и антикварной мебели, которая выглядит теплее и живее. Чрезмерное смешивание узоров. Максимализм без четкой идеи кажется хаотичным. В тренде – продуманное сочетание, а не "все и сразу".

