Забудьте о серых стенах и кухонных "водопадах": тренды ремонта на 2026 год

В начале нового года всегда появляются новые тренды в ремонте и декоре. Эксперты уже предсказали, что будет популярно в 2026 году в ванных комнатах, кухнях и всем доме.

В 2026 году дизайн становится более персонализированным, теплым и практичным, сочетая стиль, комфорт и удобство, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Какие тренды будут господствовать в ремонте в 2026 году?

Четко очерченные комнаты

Люди отходят от открытых планировок в пользу более определенных пространств. Например, выделяют отдельный домашний офис с дверью для контроля шума и приватности.

Удобства для здоровья и отдыха

Популярность набирают домашние спортзалы, сауны, комнаты для медитации и другие зоны для здорового образа жизни. Важна также хорошая вентиляция и естественное освещение.

Больше цвета и индивидуальности

Владельцы домов ремонтируют с мыслью о себе, а не о перепродаже, поэтому в интерьерах появляется тепло, яркие оттенки и особый характер.

Новые теплые нейтральные цвета

Холодные серые и беловатые оттенки уступают место теплой палитре: терракота, охра, глина, оливковый, насыщенные коричневые. Их используют в панелях, тканях, декоративных элементах.

Стены и фартуки из цельного камня

Вместо плитки популярными становятся большие каменные или инженерные плиты, покрывающие стену от столешницы до потолка. Это имеет современный вид, легко ухаживается и добавляет пространству целостности.

В тренде 2026 года – стены и фартуки из сплошного камня / Фото daltile

Между тем издание Livingtec называет 9 архитектурных трендов в ремонтах 2026 года. Среди них:

Терракотовая плитка – добавляет тепла и естественной красоты фасадам и интерьерам.

Природные текстуры – глина, пробка, фанера и дерево делают пространство живым и уютным.

Сложная кирпичная кладка – геометрические и рельефные узоры на фасадах и стенах добавляют текстуры и движения.

Дворы и внутренние сады – открытые пространства, объединяющие внутреннюю и внешнюю среду.

Современное мастерство – сочетание традиционных методов с новыми технологиями для создания качественных и устойчивых конструкций.

Абрикосовые оттенки – теплые пастельные цвета в стенах и мебели добавляют гармонии и уюта.

Перегородки и ширмы – легкие экраны из ротанга или стекла вместо сплошных стен для зонирования пространства.

Бережные реконструкции – сочетание старых и новых материалов, чтобы здание гармонично вписывалось в окружающую среду.

Яркое остекление – цветные рамы и стеклянные перегородки добавляют интерьеру характера и живости.

Уникальная трактовка стеклянного прохода стала одной из ключевых "изюминок" этого современного дома / Фото Simone Bossi

Что в ремонте уже будет не модно в следующем году?

Как пишет Martha Stewart, в 2026 году дизайнеры официально отказываются от нескольких ремонтных тенденций, которые ранее правили нашими домами и Pinterest.

Гладкие стены из гипсокартона

Плоские стены из строительного гипсокартона выходят из моды. Гладкие стены делают пространство холодным и однообразным. Вместо этого стоит выбирать текстурные покрытия: венецианскую штукатурку, лаймовую отделку или ручную шпаклевку. Это добавляет комнате глубины, смягчает архитектуру и делает пространство более живым.

Кухонные острова "водопад"

Раньше такие острова были символом роскоши, сегодня они кажутся предсказуемыми. Дизайнеры советуют смешивать материалы, добавлять скульптурные края, мебельные основы или теплые оттенки дерева и металла. Новый тренд – не шокировать, а создавать текстуру и уютное пространство, где хочется собираться.

Кухонные острова в стиле "водопад" выходят из моды / Фото Caroline Sharpnack, Design by JFY Designs

Светлый дуб

Светлый дуб долго был популярен из-за легкого и воздушного вида. В 2026 году дизайнеры выбирают более насыщенные, более глубокие оттенки. Например, старое пианино бабушки в теплом оттенке или стул в цвете ореха.

Подбор всего под один тон

Раньше популярно было подбирать мебель под один цвет и стиль, чтобы упростить дизайн. Впрочем, сегодня владельцы хотят создавать уютные дома, а не шоурумы. Новый принцип: смешивать материалы, эпохи и стили со вкусом.

Поддельный скандинавский стиль

Не вся мебель в скандинавском стиле действительно соответствует его принципам. Настоящий скандинавский дизайн базируется на сдержанности и простоте. Faux-Scandi уже выходит из моды.

Теперь будет популярен минимализм со смыслом: чистые линии, функциональные формы и продуманные вещи.

Справка: Faux-Scandi – это массово произведенные мебель и декор, которые имитируют вид скандинавского стиля, но часто имеют дешевый вид, лишенный аутентичности и души, и больше напоминают декоративный шаблон.

Какие еще тренды будут в дизайне дома в 2026 году?

В 2026 году в дизайне домов будут господствовать тренды, сочетающие комфорт, экологичность и индивидуальность. Минимализм отходит на второй план – в моду возвращаются яркие цвета, глубокие оттенки и элементы ручной работы. В моде снова будут уютные уголки для чтения.