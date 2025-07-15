7 мест в доме, которые нужно убирать раз в месяц

Чтобы дом всегда радовал глаз, за ним надо тщательно следить и заботиться о чистоте. Так, есть как минимум 7 вещей, которые следует чистить хотя бы раз в месяц, чтобы в доме всегда было комфортно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @zelinskaya.i.

К теме Как прочистить унитаз без вантуза: 5 эффективных способов

Какие 7 мест в доме надо постоянно чистить?

Регулярная уборка – это не только о протирании пыли раз в несколько дней, стирка или мытье пола. Некоторые вещи в доме требуют дополнительного внимания и очистки.

Так, по крайней мере раз в месяц следует чистить:

Вытяжка на кухне

От приготовления пищи на вытяжке быстро накапливается грязь и жир. Поэтому, по крайней мере раз в месяц нужно чистить вытяжку, чтобы не накапливался устаревший жир.

Посудомоечная машина

Эта бытовая техника может казаться чистой, ведь она моет посуду. Впрочем, фильтры быстро забиваются, а в стоках накапливается грязь и застоявшаяся вода. Поэтому посудомойку тоже следует чистить, чтобы она и в дальнейшем эффективно мыла посуду.



Посудомойку надо чистить раз в месяц / Фото Freepik

Душевая лейка

От воды на лейке может образовываться накипь, поэтому хотя бы раз в месяц ее надо чистить. Достаточно нанести средство от налета на лейку, засунуть ее в пакет и залить около 30 минут. За это время средство успеет подействовать и растворит весь налет.

Тряпки для уборки

Чтобы уборка действительно была эффективной, делать это нужно чистыми тряпками. Поэтому все тряпки и губки надо минимум раз в месяц (но лучше делать это чаще) стирать. Для удаления всех загрязнений и бактерий можно воспользоваться кислородным порошком.

Кухонные полотенца

Не стоит забывать и о стирке кухонных полотенец. Их можно стирать в кислородном порошке, который вернет полотенцам новый вид.



Полотенца нужно стирать хотя бы раз в месяц / Фото Freepik

Ведро со шваброй

Ведро, которое используется для мытья пола, и швабру тоже нужно чистить. Самый простой способ – набрать внутрь ведра воду, поставить туда швабру и насыпать кислородного порошка.

Сливы

В ванной комнате и на кухне следует чистить сливы, чтобы мусор, волосы и шерсть не засоряли канализацию. Кроме того, грязь может стать причиной неприятного запаха в ванной комнате, поэтому не следует забывать об их очистке.

Ранее специалисты назвали 6 вещей, которые никогда нельзя чистить содой. Пищевая сода, как абразив, может повредить некоторые поверхности.