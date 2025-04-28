Почему нужно чистить садовые инструменты: как это делать правильно

Уход за садом – дело приятное, но требующее ответственности. Один из важных, хотя и часто игнорируемых шагов – регулярная чистка и дезинфекция садовых инструментов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, использование грязного инвентаря может стать источником распространения опасных болезней между растениями. Почему еще очистка критически важна и как правильно поддерживать инструменты в чистоте, рассказываем далее.

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Почему важно чистить инструменты

Во внимании нуждаются секаторы, сапы, лопаты, электроинструменты (газонокосилки, триммеры, ножницы для живой изгороди), а также горшки, контейнеры, садовые перчатки и обувь.

Дезинфекция садового оборудования является ключевым условием для предотвращения распространения болезней. Даже если инструмент выглядит чистым после промывки водой, на нем могут оставаться микроскопические патогены.

Если вы работаете с пораженным растением, а потом тем же инструментом обрезаете здоровую – вы рискуете инфицировать ее.

Идеально – дезинфицировать принадлежности между каждым срезом, особенно при работе с больными растениями. Минимум – обрабатывать инструменты после каждого растения. Также важно чистить инструменты после использования на другом участке или перед хранением на зиму.

Как правильно чистить садовые инструменты

Удаление грязи и сока.

Струя воды из шланга – самый простой способ очистить инструменты. Для сильных загрязнений используйте теплую воду с мылом и щетку с жесткой щетиной. Для липких следов – добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Деревянные ручки также можно протереть средством для защиты древесины.

Мытье горшков и декоративных элементов.

Подготовьте теплую мыльную воду в большой ванне. Замочите и хорошо промойте все, что нужно, перед тем, как высушить на солнце.

Чистка электроинструментов.

Всегда отсоединяйте инструмент или вынимайте аккумулятор. Используйте влажную ткань или мягкую щетку для очистки и следите, чтобы все полностью высохло перед хранением.

Садовая одежда.

Перчатки, фартуки и обувь следует регулярно стирать или промывать шлангом.

Садовые инструменты и одежду важно очищать / Фото Freepik

Методы дезинфекции

Изопропиловый спирт (70%).

Эффективный и простой в использовании. Можно протирать инструмент ватой или смочить полностью. Не требует разведения или длительного замачивания.

Бытовые средства для дезинфекции.

Спреи, салфетки, жидкости – подходят для поверхностной обработки. Оставляйте инструмент влажным на 8 – 10 минут для полного действия.

Хлорный отбеливатель.

Смешайте 9 частей воды и 1 часть отбеливателя. Замачивайте лезвия на 10 минут, затем хорошо промойте и высушите.

К слову, кроме тщательного ухода, садовый инвентарь также требует правильного использования, в частности желательно избегать самых опасных ошибок при использовании бензопилы.