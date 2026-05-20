Розы будут цвести обильнее, если в мае выполнить одно простое 60-секундное действие

Май – это месяц, когда садоводы подвязывают вьющиеся растения и розы, чтобы поддерживать их опрятный вид. Эксперты по садоводству утверждают, что один простой прием может значительно увеличить количество цветов на растении.

Старший садовник Ной Мейби отмечает, что именно сейчас идеальный момент, чтобы подвязывать молодые побеги, потому что они еще мягкие и легко формируются. Позже стебли затвердеют, и их легко сломать. Об этом пишет Express.

Что делать, чтобы розы давали больше цветов?

Один простой прием может значительно увеличить количество цветов на розах. Суть его заключается в формировании направления роста роз. Если не давать побегам расти только вверх, а мягко направлять их под углом или горизонтально, растение начинает тратить энергию не на рост вверх, а на образование боковых побегов. Именно на этих боковых ветвях появляется больше цветов.

Так что, садоводы советуют в мае:

подвязывать розы, направлять их по опорам;

по возможности размещать побеги горизонтально, исправлять те, что выбились за пределы конструкции;

фиксировать молодые ветки, пока они еще гибкие.

Также стоит регулярно удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать новое цветение.

6 растений-компаньонов, которые помогут розам лучше расти

Правильно подобранные "соседи" помогают розам расти здоровыми, цвести дольше и меньше страдать от вредителей. Об этом пишет Real Simple.

Лаванда

Лаванда не только гармонично сочетается с розами, но и помогает отпугивать тлю и белокрылку. Также она привлекает пчел и опылителей.

Самшит

Этот вечнозеленый кустарник создает хороший фон для роз, подчеркивая яркость их цветов. Он хорошо поддается формированию, поэтому его часто используют в декоративном озеленении.

Клематис

Плетистое растение, которое может "переплетаться" с розами на арках и опорах. Имеет много сортов и добавляет саду вертикального объема и цвета.

Котовник

Это ароматное растение, которое привлекает полезных насекомых и хищников-вредителей.

Бархатцы

Это яркие однолетние цветы, которые отпугивают вредителей, в частности нематод и белокрылку. Они хорошо растут на солнечных участках и добавляют цвета саду.

Герань

Долго цветет в течение всего лета и помогает отпугивать вредителей, в частности японских жуков и тлей.

Когда нужно обрезать розы?

Чтобы розы летом обильно цвели, в марте им нужно провести обрезку нужно провести обрезку – это главный этап ухода. Обрезка помогает ей лучше развиваться и стимулирует более обильное цветение. Садовод Уильям Митчелл советует не затягивать с процедурой и делать ее в конце зимы или в начале весны – в этот период розы лучше всего восстанавливаются.

Во время обрезки удаляют старые, сухие, слабые и поврежденные ветви, ведь они только забирают питательные вещества. Срезы делают чуть выше почки, которая направлена наружу, чтобы куст рос равномерно и не загущался.