Что именно стоит сделать с вишнями прямо сейчас – расскажет польское издание Onet.

Что нужно сделать с вишней до морозов?

Прежде всего уберите опавшие листья и остатки плодов под деревом. Дело в том, что растительные остатки могут стать источником инфекций, которые сохранятся до следующего сезона. Особенно важно убрать засохшие ягоды, оставшиеся на ветвях, а также листья и плоды с признаками болезней.

Также осмотрите ствол и ветви. Трещины, сухие участки коры и выделение камеди могут свидетельствовать о повреждениях или заболеваниях. Если заметили необычные симптомы, стоит выяснить их причину и при необходимости обратиться к специалисту.

Нужно ли обрезать вишню осенью?

Перед зимой не стоит проводить масштабную обрезку вишни. Лучше ограничиться сухими, сломанными или явно поврежденными ветвями, если их удаление необходимо. Основную обрезку обычно проводят летом после сбора урожая, когда раны на дереве при благоприятных условиях быстрее заживают.

Важно! В холодную и влажную погоду срезы могут стать местом проникновения возбудителей болезней. Поэтому используйте чистый и продезинфицированный инструмент, а сильную обрезку без крайней необходимости отложите.

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Как защитить молодые вишни от морозов?

Молодые деревья требуют особого внимания, ведь их кора еще уязвима к механическим повреждениям. Если по саду могут передвигаться зайцы или кролики, защитите ствол специальной сеткой или подходящим защитным материалом.



Как защитить молодые вишни от морозов / Фото Unsplash

Проверьте также, прочно ли саженец держится в почве. Если дерево шатается, его можно осторожно закрепить опорой, чтобы зимние ветры не повредили корни.

Эксперты добавляют, что осень подходит для посадки вишни, если до наступления устойчивых морозов остается достаточно времени для укоренения. Выбирайте солнечный участок с хорошо дренированной почвой, где не застаивается вода. Посадочную яму делайте достаточно широкой, чтобы корни можно было свободно расправить. После посадки засыпьте их почвой, осторожно уплотните землю и хорошо полейте саженец.

Место прививки должно оставаться над поверхностью почвы. Осенняя подготовка помогает вишне лучше пережить зиму и снижает риск возникновения отдельных проблем весной. В то же время обильный урожай зависит не только от ухода перед заморозками, но и от сорта, погоды во время цветения, опыления и состояния дерева.