"Терка для сыра" вместо окна: необычная квартира в Британии разделила интернет

В тикток набрало вирусной популярности видео из британской квартиры, окна которой напоминают терку для сыра. Необычный дизайн интерьера вызвал активное обсуждение среди пользователей соцсети.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, одни восхищаются нестандартной архитектурой, другие – испытывают тревогу только от одного взгляда на дизайн. Как выглядят нашумевшие окна, рассказываем далее.

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Что известно о похожих на терку окнах

24-летняя Джесс Белл из Манчестера поделилась видео из своей квартиры в тикток. С момента публикации ролик собрал более 1,6 миллиона просмотров. В нем Белл показывает дверь между двумя большими стеклянными панелями, которые, открываясь, ведут к стене с металлическими решетками.

Все ненавидят наши окна с теркой для сыра, но они – одна из наших любимых деталей квартиры,

– пишет она в тексте к видео.

Как выглядят вирусные окна: смотрите видео

Как объясняет сама Белл, в ее квартире два таких окна с дверью, и хотя выглядят они необычно, на практике оказались вполне функциональными.

Они действительно пропускают много света и быстро охлаждают квартиру. Единственный минус – если открыть оба одновременно, может возникнуть вихрь,

– объясняет британка.

Такое архитектурное решение стало объектом споров в тикток. Некоторые комментаторы выражали беспокойство относительно безопасности или практичности. Другие признавались, что странные двери вызывают у них страх.

В то же время нашлись и те, кто оценил необычную особенность. "Это так круто", "Идеально для свежего воздуха каждый день!", – писали люди.

К слову, необычные архитектурные особенности есть не только в современном жилье. К примеру, не меньше вопросов вызывают высокие двери в домах XIX века.