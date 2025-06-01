Как выбрать идеальный цвет для гаражных ворот: 5 беспроигрышных решений

Гаражные ворота – это больше, чем просто функциональный элемент. В современной архитектуре они могут стать настоящей визитной карточкой дома. Особенно если гараж пристроен и его хорошо видно с улицы.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, именно поэтому цвет ворот имеет значение – он способен или подчеркнуть, или разрушить внешнюю гармонию дома. Пять лучших цветовых решений для гаражных ворот, которые рекомендуют специалисты по дизайну и недвижимости, рассказываем далее.

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Матовый черный

Этот оттенок создает контраст и мгновенно добавляет драматичности и элегантности, особенно когда речь идет о современной архитектуре.

Он идеально подходит к белым или серым фасадам, подчеркивая лаконичность и четкость форм. Благодаря матовой текстуре черный не выглядит слишком агрессивно, а наоборот – изящно.

Лесной или шалфейно-зеленый

Зеленые оттенки, особенно приглушенные – шалфей или оливковый, – помогают создать гармоничный переход от дома к природной среде.

Они уникальны и могут дополнить ландшафтный дизайн дома, создавая ощущение естественности.

Зеленый цвет особенно хорошо подходит к домам в стиле коттеджей или объектов с каменной отделкой.

Бежево-коричневый

Этот теплый нейтральный оттенок прекрасно подойдет тем, кто хочет обновить фасад, не прибегая к радикальным решениям. Он добавляет глубины, не привлекая к себе чрезмерного внимания.

Бежевый хорошо сочетается с каменной кладкой, штукатуркой или нейтральным сайдингом. Это универсальный выбор, который также прекрасно маскирует загрязнения.

Некоторые цвета особенно подходят для дизайна гаража / Фото Freepik

Белый

Белый – вневременной выбор, который идеально подходит к колониальной, традиционной или кирпичной архитектуре. Он освежает фасад и создает контраст на фоне темных цветов.

Однако стоит учесть, что белый легко пачкается. Если у вас нет автоматической системы открывания гаража, следует быть готовым регулярно очищать поверхность.

Коричневые древесные тона

Оттенки натурального дерева добавляют дому органического шарма и выглядят особенно гармонично в окружении природы. Они прекрасно сочетаются с фасадами из кирпича, камня, деревянной отделкой или кедровой черепицей.

Гаражные ворота под дерево добавляют тепла, текстуры и природного ощущения. Такой вариант особенно подходит домам в деревенском, ремесленном или испанском стиле.

К слову, хоть гараж действительно может стать визитной карточкой дизайна, он все же является функциональным помещением, где важно регулярно убирать, выбрасывая вещи, которым там больше не место.