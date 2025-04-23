Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, чрезмерное хранение вещей не только создает беспорядок, но и может быть опасным. Что лучше вынести из гаража, чтобы вернуть ему функциональность и опрятность, рассказываем далее.

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Продукты

Даже консервы не стоит держать в гараже. Температурные колебания могут испортить продукты и привлечь вредителей. К тому же храня еду в нескольких местах, легко потерять контроль над запасами.

Пустые картонные коробки

Если вы не планируете переезд в ближайшее время, лучше избавиться от пустых коробок. Они занимают место и привлекают грызунов.

Автомобильные товары

Неиспользованное моторное масло, старая жидкость для стеклоочистителей и шины могут быть опасными. Они занимают много пространства, могут протекать и становиться источником пожара. Если детали исправны, но не нужны, – лучше продать или подарить их. А для хранения сезонных шин стоит использовать специальные стеллажи.

Краска и химикаты

Краски и другие химикаты быстро портятся под воздействием тепла или холода. Храните их в местах со стабильной температурой, как можно дальше от детей и животных.

Избыточное спортивное оборудование

Вероятно, вам не нужно несколько одинаковых йога-ковриков или десяток ракеток. Оставьте только то, чем пользуетесь. Остальные – подарите или утилизируйте.

Гараж часто превращают в склад разного хлама / Фото Freepik

Старая мебель

Старая мебель, которой вы давно не пользуетесь, только занимает место. К тому же она может стать домом для вредителей. Если мебель не имеет эмоциональной ценности – смело избавляйтесь от нее.

Сувениры и фотографии

Фотографии и важные вещи, связанные с памятью, лучше хранить в доме. Влага и нестабильная температура в гараже могут повредить их даже в закрытых контейнерах.

Баки с пропаном

Пропан и гараж – опасное сочетание. Запасные баки лучше хранить на открытом воздухе, вертикально и вдали от источников воспламенения.

Игрушки, которыми уже не пользуются

Если игрушки не использовались более двух лет – передайте их тем, кто сможет их оценить. Гараж – не лучшее место для хранения воспоминаний.

Случайные мелочи

Винты, гайки и болты без назначения – классический пример лишнего беспорядка. Если вы не знаете, зачем храните те или иные мелочи – значит, они вам не нужны.

Кстати, чтобы гараж не превращался в свалку, там можно легко улучшить стеллажи для хранения своими руками.