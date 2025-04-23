Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, надмірне зберігання речей не лише створює безлад, а й може бути небезпечним. Що краще винести з гаража, щоб повернути йому функціональність та охайність, розповідаємо далі.

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Продукти

Навіть консерви не варто тримати в гаражі. Температурні коливання можуть зіпсувати продукти та привабити шкідників. До того ж зберігаючи їжу в кількох місцях, легко втратити контроль над запасами.

Порожні картонні коробки

Якщо ви не плануєте переїзд найближчим часом, краще позбутися порожніх коробок. Вони займають місце та приваблюють гризунів.

Автомобільні товари

Невикористана моторна олива, стара рідина для склоочисників та шини можуть бути небезпечними. Вони займають багато простору, можуть протікати та ставати джерелом пожежі. Якщо деталі справні, але не потрібні, – краще продати або подарувати їх. А для зберігання сезонних шин варто використовувати спеціальні стелажі.

Фарба та хімікати

Фарби та інші хімікати швидко псуються під впливом тепла або холоду. Зберігайте їх у місцях зі стабільною температурою, якомога далі від дітей і тварин.

Надлишкове спортивне обладнання

Ймовірно, вам не потрібно кілька однакових йога-килимків чи десяток ракеток. Залиште лише те, чим користуєтесь. Решту – подаруйте або утилізуйте.

Гараж часто перетворюють на склад різного непотребу / Фото Freepik

Старі меблі

Старі меблі, якими ви давно не користуєтесь, лише займають місце. До того ж вони можуть стати оселею для шкідників. Якщо меблі не мають емоційної цінності – сміливо позбавляйтесь їх.

Сувеніри та фотографії

Фотографії та важливі речі, пов’язані з пам’яттю, краще зберігати в будинку. Волога та нестабільна температура в гаражі можуть пошкодити їх навіть у закритих контейнерах.

Баки з пропаном

Пропан і гараж – небезпечне поєднання. Запасні баки краще зберігати на відкритому повітрі, вертикально і далеко від джерел займання.

Іграшки, якими вже не користуються

Якщо іграшки не використовувались понад два роки – передайте їх тим, хто зможе їх оцінити. Гараж – не найкраще місце для зберігання спогадів.

Випадкові дрібниці

Гвинти, гайки та болти без призначення – класичний приклад зайвого безладу. Якщо ви не знаєте, навіщо зберігаєте ті чи інші дрібниці – значить, вони вам не потрібні.

До речі, щоб гараж не перетворювався на звалище, там можна легко покращити стелажі для зберігання своїми руками.