Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, згідно з оцінками експертів, грабіжнику може знадобитися лише шість секунд, щоб скористатися щілиною між гаражними воротами та рамою, зачепити шнур за допомогою дроту та відкрити двері вручну. На щастя, є простий і дуже доступний спосіб захистити цей механізм – використання звичайної пінопластової локшини для басейну. Як скористатися лайфхаком, розповідаємо далі.

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У чому полягає небезпека

Більшість зловмисників не потребують складних інструментів – лише тонкий металевий гачок. Якщо шнур аварійного від’єднання залишається відкритим і доступним через щілину вгорі воріт, його можна легко зачепити, протягнути та потягнути – після чого ворота відкриються вручну, без спрацювання сигналізації.

Хоча деякі власники гаражів намагаються заблокувати механізм пластиковими стяжками, це може повністю унеможливити використання шнура у випадку надзвичайної ситуації. Саме тому пінопластова локшина – ідеальне рішення: вона приховує шнур від сторонніх очей, але не заважає вам користуватись ним у разі потреби.

Як встановити локшину для басейну на шнур аварійного від’єднання

Для початку вам знадобиться пінопластова локшина з порожнистим або суцільним центром. Її можна придбати за символічну ціну у будь-якому супермаркеті чи магазині для плавання. Є два варіанти встановлення:

Локшина з центральним отвором.

Виміряйте довжину аварійного шнура. Обріжте локшину до відповідної довжини. Розв’яжіть пластикову ручку знизу шнура. Протягніть шнур крізь отвір усередині локшини. Зав’яжіть ручку знову. Цей спосіб робить шнур значно товстішим і його важко зачепити зловмиснику.

Як захистити гараж: дивіться відео

Суцільна локшина без отвору.

Обріжте локшину за довжиною шнура. За допомогою ножа зробіть надріз уздовж всієї довжини з одного боку. Додайте короткий вертикальний надріз у верхній частині (приблизно 2,5 сантиметри). Одягніть локшину на шнур так, щоб розріз був повернутий від дверей. Штовхніть її вгору максимально близько до візка механізму. Закріпіть локшину липкою стрічкою, залишивши вільним нижній сантиметр для легкого доступу до ручки в разі потреби.

Просте рішення – велика різниця

Хоча такий спосіб захисту може здатися надто простим, на практиці він значно ускладнює зловмиснику доступ до шнура. Локшина не дозволяє зачепити шнур звичайними засобами, а її форма і розміщення перекривають візуальний контакт із ним. Таким чином, ваш гараж стає значно менш вразливим для злому – без шкоди для функціональності системи.

До речі, дбати про безпеку слід не тільки у гаражі. Безпека житла починається також з якісних замків на дверях, які потрібно замінювати у випадках зносу, злому або втрати ключа.