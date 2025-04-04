Які небезпечні звички можуть нашкодити оселі – повідомляє 24 Канал з посиланням на Lifehacker.

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Часте використання бомбочок для ванн

Якщо ви полюбляєте прийняти ванну з яскравою, ароматною та приємною бомбочкою, то будьте готові до того, що сантехніка буде швидше зношуватися. Річ у тім, що бомби для ванн мають у складі лимонну кислоту, олії, ароматизатори, блискітки, сіль та інші складові, які можуть накопичуватися на стінках труб. Відтак, злив швидше засмічується.

Звісно, якщо приймати ванну з бомбочками час від часу, то серйозних наслідків не буде. Однак, якщо робити це зачасто, то слід бути готовими, що сантехніку доведеться оновити раніше.



Бомбочки для ванн шкодять сантехніці / Фото Unsplash

Використання хімічних засобів для чищення труб

Якщо каналізаційні труби засмітилися, то краще відразу викликати фахівців, які зможуть механічним шляхом їх прочистити. Якщо ж натомість використовувати популярні хімічні засоби для чищення, то існує загроза погіршити ситуацію. Усі засоби для чищення труб або занадто агресивні, або "кам'яніють" у трубах та погіршують засмічення.

Неправильне розміщення побутових приладів

У домі важливо правильно розміщувати побутові прилади, адже деякі з них суворо заборонено ставити поруч. До прикладу, не можна ставити телевізор поруч чи на холодильник. Також не рекомендують ставити побутову техніку поблизу термостата.



У домі важливо правильно розставляти прилади / Фото Freepik

Фарбування гнилої деревини

Якщо деревина почала гнити, то фарбувати її – жахлива ідея. Це лише погіршить ситуацію, адже фарба буде затримувати вологу і процес гниття буде прискорюватися. Крім того, на гнилій деревині покриття буде швидко здуватися, лущитися та відпадати. Найкращим варіантом буде не фарбування, а заміна гнилої деревини на нову.

Фарбування цегли

Якщо в інтер'єрі є стіна, де цегла лишилася відкритою, то її у жодному разі не можна фарбувати. Цегла – пористий матеріал, якому потрібно "дихати". Якщо зверху нанести фарбу, то згодом всередині почне накопичуватися волога. Це може призвести до псування цегли, появи цвілі чи навіть її розколювання.



Фарбування цегли – не найкраща ідея / Фото Freepik

Змивати серветки в унітаз

На багатьох серветках написано, що їх нібито можна змивати в унітаз, однак цього краще не робити. Однак це лише маркетинговий хід. Вологі серветки та туалетний папір не розчиняються у воді, тому можуть виникати серйозні засмічення.

Також не варто змивати в унітаз залишки їжі, котячий наповнювач чи інші речі, які не розчиняються швидко у воді.

Використання невідповідних засобів для прибирання

Для різних етапів прибирання є різні побутові засоби, і їх слід використовувати за призначенням. Водночас "універсальні" засоби можуть нашкодити. До прикладу, часто можна зустріти поради, що оцтом можна мити різні поверхні, однак це кислота, яка руйнує натуральний камінь, деревину та навіть гуму.



Засоби для прибирання варто використовувати за призначенням / Фото Freepik

Нехтування підмітанням підлоги

Підмітання підлоги повинно бути щоденною справою. Якщо цього не робити щодня, то дрібні часточки пили та бруду будуть залишати мікроподряпини, що у довгостроковій перспективі сприяє швидшому зношенню покриття.

Посадка в'юнких рослин на фасад

Якщо ви думаєте, що в'юнкі ліани чи квіти прикрасять фасад дому, то відмовтеся від цієї ідеї. Рослини можуть проростати у тріщинах дому, що може призвести до руйнування.



В'юнкі рослини на фасаді можуть нашкодити / Фото Unsplash

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