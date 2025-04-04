Какие опасные привычки могут навредить дому – сообщает 24 Канал со ссылкой на Lifehacker.

Смотрите также Делают дом еще грязнее: от каких привычек во время уборки стоит отказаться

Частое использование бомбочек для ванн

Если вы любите принять ванну с яркой, ароматной и приятной бомбочкой, то будьте готовы к тому, что сантехника будет быстрее изнашиваться. Дело в том, что бомбы для ванн имеют в составе лимонную кислоту, масла, ароматизаторы, блестки, соль и другие составляющие, которые могут накапливаться на стенках труб. Поэтому, слив быстрее засоряется.

Конечно, если принимать ванну с бомбочками время от времени, то серьезных последствий не будет. Однако, если делать это часто, то следует быть готовыми, что сантехнику придется обновить раньше.



Бомбочки для ванн вредят сантехнике / Фото Unsplash

Использование химических средств для чистки труб

Если канализационные трубы засорились, то лучше сразу вызвать специалистов, которые смогут механическим путем их прочистить. Если же вместо этого использовать популярные химические средства для чистки, то существует угроза ухудшить ситуацию. Все средства для чистки труб или слишком агрессивные, или "каменеют" в трубах и усугубляют засорение.

Неправильное размещение бытовых приборов

В доме важно правильно размещать бытовые приборы, ведь некоторые из них строго запрещено ставить рядом. К примеру, нельзя ставить телевизор рядом или на холодильник. Также не рекомендуют ставить бытовую технику вблизи термостата.



В доме важно правильно расставлять приборы / Фото Freepik

Покраска гнилой древесины

Если древесина начала гнить, то красить ее – ужасная идея. Это лишь усугубит ситуацию, ведь краска будет задерживать влагу и процесс гниения будет ускоряться. Кроме того, на гнилой древесине покрытие будет быстро вздуваться, шелушиться и отпадать. Лучшим вариантом будет не покраска, а замена гнилой древесины на новую.

Покраска кирпича

Если в интерьере есть стена, где кирпич осталась открытой, то ее ни в коем случае нельзя красить. Кирпич – пористый материал, которому нужно "дышать". Если сверху нанести краску, то впоследствии внутри начнет накапливаться влага. Это может привести к порче кирпича, появлению плесени или даже его раскалывания.



Покраска кирпича – не лучшая идея / Фото Freepik

Смывать салфетки в унитаз

На многих салфетках написано, что их якобы можно смывать в унитаз, однако этого лучше не делать. Однако это лишь маркетинговый ход. Влажные салфетки и туалетная бумага не растворяются в воде, поэтому могут возникать серьезные засорения.

Также не стоит смывать в унитаз остатки пищи, кошачий наполнитель или другие вещи, которые не растворяются быстро в воде.

Использование неподходящих средств для уборки

Для разных этапов уборки есть разные бытовые средства, и их следует использовать по назначению. В то же время "универсальные" средства могут навредить. К примеру, часто можно встретить советы, что уксусом можно мыть различные поверхности, однако это кислота, которая разрушает натуральный камень, древесину и даже резину.



Средства для уборки следует использовать по назначению / Фото Freepik

Пренебрежение подметанием пола

Подметание пола должно быть ежедневным делом. Если этого не делать ежедневно, то мелкие частицы пыли и грязи будут оставлять микроцарапины, что в долгосрочной перспективе способствует более быстрому износу покрытия.

Посадка вьющихся растений на фасад

Если вы думаете, что вьющиеся лианы или цветы украсят фасад дома, то откажитесь от этой идеи. Растения могут прорастать в трещинах дома, что может привести к разрушению.



Вьющиеся растения на фасаде могут навредить / Фото Unsplash

Ранее эксперты назвали признаки, которые свидетельствуют о том, что кухонные шкафы пора заменить.