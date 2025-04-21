Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, согласно оценкам экспертов, грабителю может понадобиться всего шесть секунд, чтобы воспользоваться щелью между гаражными воротами и рамой, зацепить шнур с помощью провода и открыть дверь вручную. К счастью, есть простой и очень доступный способ защитить этот механизм – использование обычной пенопластовой лапши для бассейна. Как воспользоваться лайфхаком, рассказываем далее.

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В чем заключается опасность

Большинство злоумышленников не требуют сложных инструментов – только тонкий металлический крючок. Если шнур аварийного отсоединения остается открытым и доступным через щель вверху ворот, его можно легко зацепить, протянуть и потянуть – после чего ворота откроются вручную, без срабатывания сигнализации.

Хотя некоторые владельцы гаражей пытаются заблокировать механизм пластиковыми стяжками, это может полностью исключить использование шнура в случае чрезвычайной ситуации. Именно поэтому пенопластовая лапша – идеальное решение: она скрывает шнур от посторонних глаз, но не мешает вам пользоваться им в случае необходимости.

Как установить лапшу для бассейна на шнур аварийного отсоединения

Для начала вам понадобится пенопластовая лапша с полым или сплошным центром. Ее можно приобрести за символическую цену в любом супермаркете или магазине для плавания. Есть два варианта установки:

Лапша с центральным отверстием.

Измерьте длину аварийного шнура. Обрежьте лапшу до соответствующей длины. Развяжите пластиковую ручку снизу шнура. Проденьте шнур сквозь отверстие внутри лапши. Завяжите ручку снова. Этот способ делает шнур значительно толще и его трудно зацепить злоумышленнику.

Как защитить гараж: смотрите видео

Сплошная лапша без отверстия.

Обрежьте лапшу по длине шнура. С помощью ножа сделайте надрез вдоль всей длины с одной стороны. Добавьте короткий вертикальный надрез в верхней части (примерно 2,5 сантиметра). Наденьте лапшу на шнур так, чтобы разрез был повернут от двери. Толкните ее вверх максимально близко к тележке механизма. Закрепите лапшу липкой лентой, оставив свободным нижний сантиметр для легкого доступа к ручке в случае необходимости.

Простое решение – большая разница

Хотя такой способ защиты может показаться слишком простым, на практике он значительно усложняет злоумышленнику доступ к шнуру. Лапша не позволяет зацепить шнур обычными средствами, а ее форма и размещение перекрывают визуальный контакт с ним. Таким образом, ваш гараж становится значительно менее уязвимым для взлома – без ущерба для функциональности системы.

Кстати, заботиться о безопасности следует не только в гараже. Безопасность жилья начинается также с качественных замков на дверях, которые нужно заменять в случаях износа, взлома или потери ключа.